Kellnerin bis Bankerin: Diese Jobs hatten Europas Königinnen

Bevor sie Kronen trugen, standen sie mitten im Berufsleben: Während die kommende Generation an Thronfolgerinnen wie Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) oder Prinzessin Leonor (21) aufgrund der gleichberechtigten Erbfolge als künftige Staatsoberhäupter von Geburt an eine gezielte royale und militärische Laufbahn einschlägt, heirateten Europas heutige Königinnen noch aus bürgerlichen oder nicht-regierenden Verhältnissen in die Paläste ein – und übten zuvor ganz unterschiedliche Jobs aus. So machte sich etwa Königin Letizia (54) in Spanien zunächst als Journalistin einen Namen und präsentierte beim Fernsehsender TVE die Nachrichten. Königin Máxima (55) zog es dagegen in New York in die Finanzwelt, wo sie unter anderem für HSBC und die Deutsche Bank arbeitete und bis zur Vizepräsidentin einer Vertriebsabteilung aufstieg, während Königin Mary (54) laut Hola! in ihrer Heimat Australien in der Werbe- und Marketingbranche als Account Director sowie als Verkaufsleiterin tätig war.

Auch Königin Mathilde (53), die selbst aus einer belgischen Adelsfamilie stammt, stand vor ihrer Zeit im Königshaus auf eigenen Beinen, arbeitete von 1995 bis 1999 als Logopädin und betrieb in Brüssel sogar ihre eigene Praxis. Königin Silvia (82) absolvierte wiederum eine Ausbildung zur Dolmetscherin, war unter anderem beim argentinischen Konsulat in München angestellt und kümmerte sich später bei den Olympischen Spielen 1972 um die Betreuung der Hostessen. Königin Camilla (79) verdiente in jungen Jahren ihr Geld als Sekretärin und Empfangsdame bei der Londoner Inneneinrichtungsfirma "Sibyl Colefax & John Fowler", während auch Norwegens Königin Mette-Marit (53) das Arbeitsleben abseits des Palastes kennt und vor ihrer Hochzeit mit Haakon (53) im Jahr 2001 unter anderem als Kellnerin jobbte.

Für Letizia bedeutete der Schritt ins spanische Königshaus dennoch einen besonders großen Einschnitt in ihren Alltag, da sie nach ihrem Journalismusstudium für verschiedene Medien wie die Nachrichtenagentur EFE im Einsatz war und sogar über internationale Krisen und Großereignisse berichtete. Bei Silvia war es hingegen direkt ihr Beruf, der sie zu ihrem späteren Ehemann führte: Während ihrer Arbeit bei den Olympischen Spielen 1972 in München lernte sie den damaligen Kronprinzen und heutigen König Carl Gustaf (80) kennen. Die späteren Königinnen hatten sich also allesamt völlig eigenständige Lebenswege aufgebaut, bevor die Beziehungen zu den künftigen Monarchen ihren Alltag von Grund auf veränderten.

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Imago Königin Letizia besucht die Fischerbruderschaft Santa Ana de Llanes in Asturien

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Getty Images Königin Mary besucht die Vesterbro Settlement in der Saxogade in Kopenhagen am 20. Mai 2026

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