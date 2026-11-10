Brasilien: Königin Silvia überrascht mit ihrem Portugiesisch

Königin Silvia von Schweden (82) sorgt bei ihrem Brasilien-Besuch mit ihren Portugiesischkenntnissen für Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, König Carl Gustaf (80), legte die Monarchin in São Paulo einen Stopp im Kulturzentrum des brasilianischen Industrieverbands FIESP ein. Der Anlass war ein ganz besonderer: Dort wurde eine Galerie eröffnet, die den Namen der Königin trägt. Ein Video, über das Svensk Damtidning berichtet, zeigt das royale Paar beim Rundgang durch den Kulturkomplex. Am Ende des Clips hat die Schwedin dann noch eine kleine Überraschung parat und bedankt sich auf Portugiesisch. Mit der neuen Galerie soll der künstlerische Austausch zwischen Brasilien und Schweden gefördert werden. Außerdem soll sie die internationale Zusammenarbeit im Kulturbereich stärken. Für Silvia dürfte es da kaum eine passendere Gelegenheit geben, um sprachlich zu glänzen.

Die Einrichtung hört auf den Namen Galeria Rainha Silvia da FIESP, was übersetzt so viel wie "Königin-Silvia-Galerie der FIESP" bedeutet. Der Zeitpunkt der Eröffnung ist dabei kein Zufall: Schweden und Brasilien feiern in diesem Jahr 200 Jahre diplomatische Beziehungen. Gastgeber Paulo Skaf, Präsident der FIESP, fand in dem Video feierliche Worte und wandte sich auf Portugiesisch an die Anwesenden: "Von heute an befindet sich die Galerie Rainha Silvia da FIESP hier in unserem Kulturzentrum – eine Quelle des Stolzes für uns alle. Danke." Die Königin lässt sich daraufhin nicht lange bitten. Zum Abschluss des Clips antwortet sie dem Verbandschef ebenfalls in der Landessprache und sagt laut Svensk Damtidning: "Danke." Mit dieser kleinen Geste in der Sprache ihrer Gastgeber setzte Silvia einen persönlichen Schlusspunkt unter den feierlichen Termin.

Für Silvia ist der Aufenthalt in Brasilien weit mehr als nur ein offizieller Termin. Die Königin hat familiäre Wurzeln in dem südamerikanischen Land. Zu Beginn der Reise nutzte sie deshalb die Gelegenheit, Freunde und Angehörige wiederzusehen. Doch nicht nur die privaten Begegnungen prägten den Besuch: Im Mittelpunkt stand auch die Arbeit ihrer World Childhood Foundation. Dass Silvia ihre Gastgeber in deren Muttersprache ansprechen kann, ist bei ihr übrigens keine Ausnahme. Die Royal gilt als echtes Sprachtalent und beherrscht insgesamt sechs Sprachen. Neben Schwedisch spricht sie Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Darüber hinaus beherrscht sie auch die schwedische Gebärdensprache. Bei offiziellen Reisen kommt ihr diese Vielseitigkeit regelmäßig zugute – wie nun auch in São Paulo.

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