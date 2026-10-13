Bei Lorik Bunjaku & Denise herrscht seit Monaten Funkstille

Zwischen Lorik Bunjaku (30) und Denise Hersing (30) herrscht seit ihrer Trennung im Frühjahr komplette Funkstille. Wie der Reality-TV-Bekannte im Promiflash-Interview verriet, haben die Ex-Partner seit ganzen sieben Monaten nicht miteinander kommuniziert. "Ich habe mit Denise seit sieben Monaten kein Wort geredet oder geschrieben oder gesehen oder sonst was, obwohl ich es wirklich versucht habe", erklärt Lorik und betont: "Am Anfang, also nach der Trennung, ging es mir wirklich mies und beschissen, muss ich schon sagen. Ich kannte mich gar nicht so." Er habe sich wegen der plötzlichen Trennung wirklich elendig gefühlt.

Die Funkstille stößt Lorik aber anscheinend immer noch sauer auf. "Ich finde, Denise hat sich das Ganze ein bisschen zu leicht gemacht, weil wir haben ja auch gemeinsame Hunde und alles Mögliche", meint er. Er habe nach dem Aus das Gefühl gehabt, seine Ex habe sich schon auf ein Leben ohne ihn vorbereitet: "Die beruflichen Sachen, ihren Content und so weiter hat sie immer mehr alleine gemacht. Auch die Aktivitäten, der Freundeskreis, kaum noch Besuche nach Mannheim und solche Sachen. Das sind halt alles Sachen, die sehe ich jetzt im Nachgang erst."

Tatsächlich gibt Lorik abschließend im Gespräch mit Promiflash sogar zu, dass er es schade finde, keinen Kontakt mehr mit Denise zu haben. "Weil wir eigentlich eine schöne Beziehung hatten. Meiner Meinung nach hätte sie das schon anders machen können, weil es auch viele Sachen gab, die wir auch außerhalb einer Beziehung hätten klären müssen. Viele Kooperationssachen mit Verträgen, das mit dem Account, vielleicht irgendwas mit den Hunden – ob ich die vielleicht mal sehen darf oder keine Ahnung. Also, das ist von heute auf morgen einfach verschwunden", erinnert sich der 30-Jährige. Damit umgehen zu können, habe er erst mal lernen müssen. Er habe "gekämpft und gekämpft", doch die Influencerin habe ihn "einfach ignoriert" – bis es bei ihm dann auch "endlich mal Klick gemacht hat".

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