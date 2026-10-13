Ist Lorik Bunjaku komplett über Ex Denise Hersing hinweg?

Lorik Bunjaku (30) blickt auf die Trennung von Denise Hersing (30) im Frühjahr offenbar mit gemischten Gefühlen zurück. Auf die Frage, ob er inzwischen vollständig über seine Ex-Freundin hinweg sei, antwortet er im Gespräch mit Promiflash zunächst positiv: "Ich würde schon sagen, ja." Ganz so simpel ist die Lage für ihn allerdings nicht. Denn seit dem Ende der Beziehung habe er seine Ex weder persönlich getroffen noch ein Wort mit ihr gewechselt. Deshalb wisse er nicht, was eine erneute Begegnung mit der Reality-TV-Bekanntheit in ihm auslösen würde. Fest steht für ihn dennoch, dass er die Beziehung hinter sich gelassen hat. Der öffentliche Schlagabtausch der vergangenen Wochen hatte zusätzlich für Gesprächsstoff gesorgt und gezeigt, dass zwischen den beiden offenbar noch längst nicht alles geklärt ist.

Im Gespräch mit Promiflash ordnet Lorik seine Gefühlslage genauer ein: "Ich würde schon sagen, ja, aber das Ding ist, ich habe sie seitdem nie wieder gesehen, nie wieder gesprochen, das ist dann immer eine andere Sache. Ich würde aber sagen, ja, ich bin darüber hinweg." Die Trennung der beiden erfolgte im Frühjahr, nachdem Fremdgehvorwürfe gegen Lorik im Raum gestanden hatten. Das Ende ihrer Partnerschaft war somit von belastenden Anschuldigungen begleitet. Obwohl der TV-Bekannte heute überzeugt davon ist, emotional über das Liebes-Aus hinweg zu sein, will er die gemeinsame Vergangenheit nicht kleinreden. Zu viel haben er und Denise in den Jahren ihrer Beziehung miteinander erlebt, als dass er dieses Kapitel komplett aus seinem Leben streichen könnte.

Lorik und Denise waren fast fünf Jahre lang ein Paar und machten in dieser Zeit auch ihre ersten Schritte vor der Kamera gemeinsam. Genau deshalb nimmt Denise für ihren Ex-Freund weiterhin einen besonderen Platz in seiner Biografie ein. Gegenüber Promiflash erklärt Lorik: "Also, sie wird ja immer diese Person sein, mit der ich Fernsehen angefangen habe. Jede Show haben wir gemeinsam gemacht. Wir waren fast fünf Jahre zusammen. Und das kriegt man ja nicht gelöscht. Also, da wird ja ein Teil immer drin sein." Für den Realitystar bleibt Denise damit unabhängig vom Ende ihrer Liebe eng mit dem Start seiner Fernsehkarriere verbunden. Die gemeinsam absolvierten Formate und Erlebnisse gehören für ihn zu einem prägenden Lebensabschnitt.

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IMAGO / Future Image Lorik Bunjaku bei der "The Power"-Premiere in Berlin

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IMAGO / STAR-MEDIA Lorik Bunjaku und Denise Hersing, Realitystars

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RTL / Stefan Gregorowius Denise Hersing und Lorik Bunjaku, "Das Sommerhaus der Stars"-Nachrücker