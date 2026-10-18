Rausschmiss: Loriks Bruder rastet nach Tommys K.o.-Sieg aus

Wilde Szenen in der Essener Grugahalle: Beim Schwergewichtskracher von Fame Fighting 4 kam es am Samstagabend zu turbulenten Szenen im Ring. Tommy Pedroni (31) und Lorik Bunjaku (30) schenkten sich nichts – doch der Fight war schneller vorbei als gedacht. In der zweiten Runde hämmerte Tommy eine krachende Rechte ins Ziel, die seinen Gegner laut Bild völlig benommen auf die Bretter schickte. Damit war der Kampf sofort beendet, und Tommy stand als K.o.-Sieger fest. Anschließend kehrte der Franzose in seine Ecke zurück und machte in Richtung seines geschlagenen Gegners ein Gute-Nacht-Zeichen. Diese Geste sorgte offenbar für Zündstoff: Unmittelbar danach stürmte Loriks Bruder plötzlich in den Ring und ging auf Mitglieder von Tommys Team los. Zwischen den Beteiligten fielen wilde Schläge. Aus dem sportlichen Abend wurde innerhalb weniger Sekunden ein handfester Eklat vor den Augen der Zuschauer in der Halle.

Direkt danach flogen im Ring die Fetzen und es bildete sich eine riesige Menschentraube. Von allen Seiten stürmten Leute herbei, um die Streithähne irgendwie zu trennen. Erst nach ein paar extrem chaotischen Sekunden schafften es die Sicherheitskräfte und Betreuer, Loriks völlig wütenden Bruder zu stoppen und die Lage in den Griff zu bekommen. Als sich der Staub endlich gelegt hatte, griff der Veranstalter hart durch: Der Bruder des Verlierers wurde hochkant aus der Halle geworfen. Tommys Gute-Nacht-Geste war dabei kein Zufall, sondern ein Rückgriff auf seinen eigenen Einlauf. Für seinen Gang in den Ring hatte der Realitystar nämlich den Song "Sandmann" ausgewählt – und mit der Bewegung in Richtung seines am Boden liegenden Gegners noch einmal daran erinnert. Für Lorik und sein Lager war die Inszenierung des Siegers offenbar zu viel des Guten.

Tommy ging als klarer Favorit mit deutlich mehr Ringerfahrung in den Fight. Schon vor dem Gong hatte er große Töne gespuckt und angekündigt, die Sache vorzeitig zu beenden. Kein Wunder: Der Realitystar stand zuvor schon dreimal bei Fame Fighting im Ring – und machte jedes Mal per K.o. kurzen Prozess. Damit gehört er zu den Aushängeschildern des Boxevents, das regelmäßig bekannte Reality-TV-Stars und Social-Media-Größen gegeneinander antreten lässt. Mit dem Erfolg über Lorik setzte er seine makellose Serie nun fort: Auch sein vierter Kampf bei der Veranstaltung endete vor Ablauf der regulären Rundenzahl. Vier Auftritte, vier K.o.-Siege – eine Bilanz, die Tommy in Essen mit dem Treffer in der zweiten Runde untermauerte. Der Abend in der Grugahalle dürfte vielen Zuschauern allerdings vor allem wegen der Szenen nach dem Kampfende im Gedächtnis bleiben.

Anzeige Anzeige

Imago Tommy Pedroni bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

Anzeige Anzeige

Imago Tommy Pedroni und Lorik Bunjaku bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

Anzeige Anzeige

Imago Lorik Bunjaku bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen