"Bist eine Lachnummer": Ginger Costello holt gegen Umut aus

Zwischen Ginger Costello (40) und Umut Tekin (29) ist ein heftiger Schlagabtausch entbrannt. Nachdem der Reality-TV-Star die Blondine zunächst in seiner Instagram-Story attackiert hatte, schlägt sie nun auf demselben Weg zurück. In einer ausführlichen Abrechnung macht Ginger in ihrer eigenen Story deutlich, was sie von Umuts Meinung hält: nämlich nichts. "Oh mein Gott, Umut, du bist für mich eine Lachnummer. Ey, ohne Scheiß", stellt sie klar. Doch damit nicht genug: In ihrer Wutrede erhebt die Reality-Bekanntheit schwere Vorwürfe gegen ihren Kontrahenten, greift angebliche Verfehlungen aus seiner TV-Vergangenheit auf und kontert gleich mehrere seiner Kritikpunkte. Dabei verteidigt sie sowohl ihren Nachnamen Wollersheim als auch ihren aktuellen Freund, die Umut zuvor offenbar zum Thema gemacht hatte. Von Zurückhaltung kann bei Ginger also keine Rede sein – sie teilt kräftig aus und lässt keinen Zweifel daran, dass sie sich seine Angriffe nicht gefallen lassen will.

Besonders schwer wiegt ein Vorwurf, den Ginger gegen ihren Kontrahenten erhebt: In ihrer Instagram-Story behauptet sie, Umut habe ein "massives Alkoholproblem". Außerdem spielt sie auf einen weiteren Vorfall bei einer Veranstaltung an, ohne näher darauf einzugehen. Belege für ihre Anschuldigungen liegen nicht vor. Auch Umuts frühere TV-Auftritte greift Ginger auf. Sie wirft ihm homophobe Äußerungen bei #CoupleChallenge sowie respektloses Verhalten gegenüber anderen vor. Auf seine Bemerkungen über ihr Alter reagiert Ginger mit einem bissigen Konter: "Ich hoffe für dich, ne, dass du irgendwann in mein Alter kommst. Bei diesem ganzen Alkoholkonsum und so wegen deiner Leber, so ein Leberversagen kommt schneller, wie man ahnen kann." Auch zu der Frage, warum sie weiterhin den Nachnamen Wollersheim trägt, bezieht sie Stellung. Sie und Bert Wollersheim (75) seien rechtlich noch verheiratet. Die Scheidung laufe zwar bereits, sei aber noch nicht abgeschlossen.

Auch ihren Partner Lukas Reiter nimmt Ginger gegen Umuts Kritik in Schutz. "Weißt du was, Umut? Weil mein Freund, ey, das ist ein richtiger Mann. Nicht so wie du. Weißt du, diesem Mann vertraue ich blind. Und der sorgt auch für mich. Du kannst nicht einmal für dich selbst sorgen", schießt sie in ihrer Instagram-Story zurück. Auslöser des Streits war die achte Folge von Das Sommerhaus der Stars. Darin war Ginger mit Ferry Pall (32) und dessen Freundin Kathy Hartlieb aneinandergeraten. Umut stellte sich anschließend öffentlich auf die Seite des Paares und warf Ginger respektloses Verhalten sowie wiederholte verbale Angriffe unter der Gürtellinie vor. Dabei wurde er selbst persönlich: Er stichelte gegen ihr Alter und machte sich über ihren Freund lustig. Genau diese beiden Punkte greift Ginger nun auf und lässt in ihrer Retourkutsche kein gutes Haar an ihrem Kontrahenten.

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RTL Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"

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Imago Umut Tekin beim Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" in Köln am 08.04.2026

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RTL Ginger Costello und Lukas Reiter, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2026