Ginger Costello teilt ihre Sommerhaus-Gewinnsumme nicht

Ginger Costello (40) und Lukas Reiter haben die elfte Staffel von Das Sommerhaus der Stars gewonnen. Damit sicherte sich das Paar ein Preisgeld von 50.000 Euro. Trotzdem wird die Summe nicht zwischen ihnen aufgeteilt. Das erklärte die Reality-Bekanntheit in einem Interview mit der deutschen Creator-Plattform BestFans: Ginger behält den gesamten Gewinn für sich. Das Geld soll komplett in ihre eigene Hundemarke fließen, die den Namen Chillou Dogs trägt. "Nein, ich behalte tatsächlich den kompletten Gewinn", stellte Ginger gegenüber BestFans klar.

Dass Ginger das Geld allein in ihre Marke steckt, sorgt in ihrer Beziehung aber offenbar nicht für Spannungen. Wie sie im Gespräch mit BestFans betonte, unterstütze Lukas sie beim Aufbau von Chillou Dogs. Ihr Partner stehe voll hinter ihr und ihrer Selbstständigkeit. Die Entscheidung über das gemeinsam gewonnene Preisgeld hätten die beiden zusammen abgestimmt. Lukas wisse genau, wie wichtig ihr die eigene Marke sei, erklärte Ginger. Für sie gehört diese Haltung zu einer funktionierenden Beziehung einfach dazu. "In einer guten Partnerschaft gönnt man sich gegenseitig den Erfolg und unterstützt die Träume des anderen", erzählte sie dem Portal.

Bei Chillou Dogs soll es um Pflege für die Vierbeiner gehen. Geplant sind exklusive Hundekosmetik, hochwertige Shampoos und eine vollständige Pflegeserie. Damit sind die Pläne der Unternehmerin aber noch längst nicht erschöpft. Langfristig möchte Ginger die Marke zu einem internationalen Luxuslabel ausbauen, das Designerprodukte für Hunde anbietet. Auf ihrer Liste stehen unter anderem Hundekörbchen, Spielzeug und Hundemäntel. Auch Leinen, Halsbänder und weitere Accessoires sollen das Sortiment in Zukunft ergänzen. Das Preisgeld aus dem Sommerhaus dient ihr also als Grundstein für den Aufbau ihres Unternehmens.

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Imago Ginger Costello bei der Premiere der 2. Staffel von Der Promihof im Gertrudenhof in Hürth am 14.10.2026

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RTL Lukas Reiter und Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"

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