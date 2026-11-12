Will Ginger Costello mit ihrem Lukas zusammenziehen?

Ginger Costello (40) lebt derzeit wieder in Österreich, doch wie ihre künftige Wohnsituation aussehen wird, will sie vorerst nicht verraten. Dabei behält die Realitybekanntheit auch für sich, ob sie mit ihrem Partner Lukas Reiter einen gemeinsamen Haushalt plant. Auf eine entsprechende Frage der Creator-Plattform BestFans erklärte Ginger aber zumindest: "Wir haben spannende Pläne und es stehen einige Veränderungen an. So viel kann ich aber schon sagen: Es wird auf alle Fälle spannend für uns!" Damit bestätigt die TV-Bekanntheit zwar, dass bei ihr und Lukas einige Neuerungen bevorstehen. Ob dazu auch ein Zusammenzug gehört oder ob Ginger möglicherweise bei ihrem Liebsten einzieht, bleibt jedoch weiterhin offen. Ebenso wenig gab sie preis, an welchem Ort sie sich langfristig niederlassen möchte.

Vor ihrer Rückkehr nach Österreich war Ginger zeitweise wieder bei ihrem Ex Bert Wollersheim (75) eingezogen. Der Grund dafür war ihre Weiterbildung zur Hundefriseurin in der Nähe seines Wohnsitzes. Nun richtet die Realitybekanntheit ihren Blick offenbar auf die nächsten Schritte, ohne schon konkrete Einzelheiten zu den angekündigten Veränderungen mit Lukas zu nennen. Beruflich verfolgen die beiden ebenfalls Pläne: Gemeinsam gewannen sie die elfte Staffel von Das Sommerhaus der Stars und sicherten sich dabei ein Preisgeld von 50.000 Euro. Das Geld soll laut Ginger allerdings nicht zwischen ihr und Lukas aufgeteilt werden. Stattdessen möchte sie die gesamte Summe in den Aufbau ihrer Marke Chillou Dogs investieren. Ihr Projekt soll damit von dem gemeinsamen Erfolg in der TV-Show profitieren.

Unterdessen ist mittlerweile auch klar, dass Ginger und der acht Jahre jüngere Lukas vom Sommerhaus-Trennungsfluch verschont geblieben sind. Zuletzt hatte zwar ausgerechnet sein Fehlen beim großen Wiedersehen der Show für Aufsehen gesorgt. Nachdem die beiden zuvor gemeinsam als Sieger aus der Realityshow hervorgegangen waren, musste Ginger bei der anschließenden Aussprache ohne ihren Partner auf dem Sofa Platz nehmen. RTL lieferte damals jedoch prompt eine Erklärung für seine Abwesenheit: Lukas habe krankheitsbedingt nicht an der Aufzeichnung teilnehmen können. Sein Fernbleiben habe demnach nichts mit dem Beziehungsstatus des Gewinnerpaares zu tun gehabt.

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Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim und Lukas, April 2025

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Imago Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter beim BILD-Renntag, Mai 2026

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