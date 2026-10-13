Sommerhaus-Drama: Umut Tekin teilt gegen Ginger Costello aus

Umut Tekin (29) sorgt nun für neuen Wirbel rund um die aktuelle Staffel von Das Sommerhaus der Stars. In seiner Instagram-Story nimmt der Realitystar jetzt den Streit zwischen Ginger Costello (40), Ferry Pall (32) und dessen Freundin Kathy Hartlieb ins Visier. Besonders die achte Folge, in der Ginger mit dem Paar aneinandergerät und Ferry beleidigt, bringt ihn auf die Palme. Dabei macht Umut unmissverständlich klar, auf wessen Seite er steht: "Team [Ferry] und [Kathy]! Ich liebe euch zusammen! Ihr seid einfach super authentisch!" Für Ginger hat er dagegen wenig freundliche Worte übrig: "Aber wer mir wirklich unnormal auf den Sack geht, ist diese Rentnerin mit ihrer Luftpumpe! Mal ganz im Ernst: Wie kann man in diesem Alter noch so respektlos sein und ständig unter die Gürtellinie gehen?"

Besonders empört zeigt sich Umut über eine bestimmte Äußerung im Streit um den Tabak. "Und jetzt in Folge acht bezeichnet sie Ferry auch noch als 'H*re'?! Digga, was ist denn mit dieser Frau los?!", schreibt er in seiner Instagram-Story und ergänzt: "Ich bin wirklich maximal schockiert von dieser Dame!" Seine Abrechnung nutzt der Realitystar zudem für eine grundsätzliche Positionierung gegen Mobbing, Gruppenzwang und falsche Loyalität. Er brauche keine Allianz, um seine Meinung zu vertreten, und wolle sich nicht an der öffentlichen Erniedrigung anderer beteiligen. Seine Haltung bringt er mit klaren Worten auf den Punkt: "Ich stehe lieber allein für das Richtige, als mit 100 Menschen für das Falsche!"

Aus Umuts Sicht ist Ginger allerdings nicht zum ersten Mal zu weit gegangen. Er wirft ihr vor, bereits öffentlich Mütter angegriffen und beleidigt zu haben. Auch ihr Verhalten gegenüber Nico Legat (28) bei einer Nominierung kritisiert er scharf. In einer vorherigen Folge hatte Ginger einen Spruch über seinen Klinikaufenthalt gemacht und damit für entsetzte Reaktionen gesorgt. Umut findet deshalb auch zum Abschluss deutliche Worte: "Ginger, in deinem Alter sollte man eigentlich Weisheit ausstrahlen und nicht bei jedem Auftritt beweisen, dass man Anstand offenbar nicht mit den Jahren dazulernt."

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Collage: Imago, Imago Collage: Ginger Costello und Umut Tekin

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RTL Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"

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Imago Umut Tekin beim Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" in Köln am 08.04.2026