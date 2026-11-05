"Postbote": Lena teilt wegen Umut gegen Vanessa Brahimi aus

Lena Goldstein holt zum Gegenschlag gegen Vanessa Brahimi aus! Die beiden Realitybekanntheiten zoffen sich derzeit im Netz, und im Mittelpunkt steht Lenas Partner Umut Tekin (29). Vanessa hatte ihm im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zu Promis unter Palmen unter anderem ein "Aggressionsproblem" und ein "Alkoholproblem" vorgeworfen. Zudem deutete sie an, dass er etwas "in der Quarantänezeit vorher im Hotel getrieben hat" – so auch in der Show selbst. In einer mehrteiligen Instagram-Story wehrt sich Lena nun entschieden gegen die Aussagen und nennt sie "absoluten Bullshit". Aus ihrer Sicht spielt Vanessa lediglich "Stille Post", denn eigene Beweise habe ihre Kollegin ihrer Meinung nach nicht. Stattdessen gebe sie nur weiter, was andere behaupten. "Für mich bist du gerade ein Postbote!", stellt die ehemalige "Dating Naked"-Kandidatin klar. Sie selbst habe während der gesamten Dreharbeiten ständig Kontakt zu Umut gehabt. Deshalb wisse sie genau, was vor Ort passiert sei. Ihrem Partner vertraue sie vollkommen.

Lena reagiert damit auf einen Screenshot, den Vanessa zensiert veröffentlicht hatte. Darauf war eine Nachrichtenanfrage von Lena zu sehen, die diese ein paar Stunden später wieder zurückgezogen hatte. Die Ex-Liaison von Serkan Yavuz (33) deutete die Kontaktaufnahme als Hinweis darauf, dass Lena selbst glaube, an den Vorwürfen gegen Umut sei etwas dran. Lena bestätigt zwar, dass sie die Realitybekanntheit angeschrieben hat. Sie habe damit aber nur beide Seiten hören und keine Partei ergreifen wollen. Die Anfrage habe sie wieder gelöscht, weil ihr das Ganze dann doch wie "Zeitverschwendung" vorgekommen sei. Außerdem habe sie befürchtet, dass Vanessa ihre Worte verdrehen könnte – was ihrer Meinung nach nun auch eingetreten sei. Für Lena steht fest: "Eine Person, die wirklich Beweise hat, die Informationen hat, diese Person droppt es!" Vanessa hingegen hält an ihren Aussagen fest und erklärte daraufhin: "Ich bring dir gerne die Zeugen, die das bestätigen, was ich zu erzählen habe!"

Wer Vanessas Quelle für deren Behauptungen sein könnte, glaubt Lena ebenfalls zu wissen: Sie vermutet ihre Realitykollegin Ariel (23). Laut Lena hatten Ariel und Umut nach ihrer Zeit im Dschungelcamp damals noch Zeit miteinander verbracht, richtig gedatet hätten die beiden aber nie. Bei "Promis unter Palmen" soll Ariel dann erneut versucht haben, sich Umut anzunähern. Für Lena ist der aktuelle Zoff nur ein weiteres Kapitel in einer langen Reihe von Attacken gegen sie, Umut und ihre Familie. Sie berichtet unter anderem von Drogenunterstellungen, Gewaltvorwürfen und Mordandrohungen sowie von Drohungen gegen ihre Angehörigen. Dabei spricht sie sogar von "Rufmord". An ihrer Beziehung zweifelt sie trotz allem nicht. Auf Instagram lobt sie außerdem, wie Umut mit der gemeinsamen Tochter umgeht: "Ich habe halt einfach einen wundervollen Mann, und der kümmert sich wundervoll um unsere Tochter. Ich habe meinen Traummann gefunden und er ist meiner."

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Collage: Instagram / umut_tekin41, Instagram / vanessabrahimi Collage: Umut Tekin, Lena Goldstein und Vanessa Brahimi

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Instagram / lenamariagoldstein Lena Maria Goldstein, März 2026

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