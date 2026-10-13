Christy Romano nennt Mandy Moore ein echtes "Mean Girl"

Eine Begegnung mit Mandy Moore (42) ist Christy Carlson Romano bis heute unangenehm in Erinnerung geblieben. Im Gespräch mit Page Six Radio erzählte die Schauspielerin von einer Feier im Jahr 2000, die offenbar im Zusammenhang mit dem Film Plötzlich Prinzessin stand. Wie sie berichtete, traf sie dort auf Heather Matarazzo, mit der sie zuvor bei einem MTV-Projekt zusammengearbeitet hatte. Als Christy sie darauf ansprach, konnte sich Heather nach eigener Darstellung nicht mehr an die gemeinsame Arbeit erinnern. Mandy Moore, die danebenstand, habe daraufhin gelacht. Das habe sie verletzt, erinnerte sich Christy: "Ich war so verletzt davon. Ich dachte nur: 'Mandy ist ein Mean Girl!'"

Christy und Heather hatten sich nach Angaben der Schauspielerin bei einem MTV-Projekt in New York kennengelernt, noch bevor Heather mit "Plötzlich Prinzessin" einem breiteren Publikum bekannt wurde. Auf der Party versuchte Christy, an diese gemeinsame Erfahrung anzuknüpfen. "Also ging ich zu Heather und sagte: 'Hey, erinnerst du dich, wir haben zusammengearbeitet ...' Und Heather reagierte etwas unbeholfen und sagte: 'Hm, nein, ich erinnere mich nicht'", erzählte sie bei Page Six Radio. Das anschließende Lachen von Mandy Moore habe sie zusätzlich verunsichert. "Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, aber ich habe mich auch auf diese Party geschlichen", gab Christy zu. Im Film spielte Mandy die gemeine Cheerleaderin Lana Thomas. Heather war als Lilly Moscovitz zu sehen, die beste Freundin von Mia Thermopolis, gespielt von Anne Hathaway (43).

Auch abseits der Party gibt es eine Verbindung zwischen Christy und "Plötzlich Prinzessin": Wie sie bereits früher auf ihrem YouTube-Kanal erzählte, sollte sie für die Figur Mia Thermopolis vorsprechen. Doch ihre Verpflichtungen bei der Serie "Eben ein Stevens" machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Kurzfristig habe sie die Nachricht erhalten: "Christy, wir haben heute keine Zeit, damit du zum Vorsprechen gehst." Da Video-Castings zu dieser Zeit noch nicht üblich gewesen seien, sei die Gelegenheit damit für sie vorbei gewesen. Christy habe sich die Rolle sehr gewünscht und schon damals gespürt, dass darin eine große Chance liegen könnte. Im Nachhinein glaubte sie, dass der Film ihrer Karriere einen erheblichen Schub hätte geben können. Einen Vorwurf machte sie der späteren Hauptdarstellerin Anne Hathaway deshalb aber nicht: "Das soll nicht heißen, dass sie nicht die Richtige für die Rolle war. Sie ist fantastisch. Sie war darin so süß und so charmant."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Christy Romano und Mandy Moore

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Getty Images Christy Carlson Romano beim iHeartRadio Jingle Ball 2022 im Kia Forum in Inglewood

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Imago Christy Carlson Romano und Shia LaBeouf in "The Even Stevens Movie", 2003