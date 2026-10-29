Disney-Star Christy Romano bangte nach Schussunfall um Auge

Ein Ausflug zum Tontaubenschießen wurde für Christy Carlson Romano im Februar 2025 beinahe zur tödlichen Tragödie. Die Schauspielerin, die als Disney-Star bekannt wurde, feierte in Texas den Geburtstag ihres Ehemanns Brendan Rooney. Dabei schoss ein anderes Gruppenmitglied aus zu geringer Entfernung in ihre Richtung – aus etwa 76 Metern trafen Schrotkugeln sie unter dem Auge und an der Stirn. Im Gespräch mit Fox News Digital blickte Christy auf die dramatischen Augenblicke zurück: "An einem Punkt dachte ich, dass ich sterben würde." Die Gefahr ist bis heute nicht vollständig vorüber, da weiterhin ein Fragment hinter ihrem Auge steckt. "Ich habe noch immer Schrot hinter meinem Auge, ungefähr einen Millimeter von allem Kritischen entfernt. Und wenn er sich bewegen würde, würde ich erblinden. Also hoffen wir, dass das nicht passiert", beschrieb sie ihre Situation.

Der Schrot trat unterhalb ihres Auges ein und blieb weiter hinten im Knochen stecken. Ihr Augenchirurg Dr. Sean Paul erläuterte, dass der Augapfel, der Sehnerv und die Augenmuskeln lediglich um etwa einen Millimeter verfehlt wurden. Zudem erlitt die Schauspielerin eine Blutung unter der Membran, die das Weiße des Auges bedeckt – der Augapfel selbst wurde allerdings nicht durchdrungen. Weil eine Operation zu riskant wäre, entschieden sich die Ärzte gegen die Entfernung der beiden Fragmente. Damit bleiben eine Narbe und die Schrotteile in ihrem Kopf zurück. Unmittelbar nach dem Treffer brach Christy vor der Gruppe zusammen, konnte nur noch verschwommen sehen und bemerkte eine dunkle Flüssigkeit auf ihren Kontaktlinsen. Brendan und der nach ihrer Darstellung reumütige Schütze kamen ihr sofort zu Hilfe. Anschließend raste ihr Mann mit ihr ins Krankenhaus. Ihre Genesung beschrieb sie gegenüber Fox News Digital als "ziemlich wundersam" und dankte dem Team des St. David's South Austin Medical Center in Austin.

Das Erlebnis veränderte den Blick der Schauspielerin auf ihr Leben und ihre Familie. Als sie am Boden lag, dachte sie zuerst an ihre beiden Töchter. Zu ihrem Ehemann, mit dem sie seit mehr als zehn Jahren zusammen ist, sagte sie in diesem Augenblick: "Es war eine gute Zeit, oder?" Von dieser Szene erzählt sie in ihren Memoiren "Once Upon a Trainwreck", aus denen Fox News Digital zitierte. Mit Kindern betrachte man die Welt nach einer solchen Erfahrung anders, erklärte sie. Ihre wichtigste Erkenntnis sei, dass das Leben kurz ist und man sich bewusst machen müsse, was man davon erwartet. In ihrem Buch schreibt Christy auch Briefe an ihre Töchter und blickt auf ihr früher chaotisches Leben vor der Mutterschaft zurück. Darüber hinaus spielten mehrere gesundheitliche Belastungen nach ihrem 40. Geburtstag eine Rolle. Im Februar 2026 machte sie ein positives Ergebnis einer Krebsvorsorge öffentlich. Beide Elternteile waren an Krebs erkrankt – ihr Vater starb daran, ihre Mutter überlebte die Krankheit.

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Getty Images Christy Carlson Romano beim iHeartRadio Jingle Ball 2022 im Kia Forum in Inglewood

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Getty Images Christy Carlson Romano, 13. Dezember 2022

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