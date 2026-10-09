Julie Andrews sagt der Schauspielerei endgültig Lebewohl

Julie Andrews (91) hat ihre Zeit als Filmschauspielerin offenbar hinter sich gelassen. Die als "Mary Poppins" weltberühmt gewordene Britin erklärte im Gespräch mit The Hollywood Reporter, dass sie sich inzwischen im Ruhestand sieht. "Ich denke, ich bin im Ruhestand, wirklich, das wäre wohl die beste Beschreibung dafür", sagte die Aktrice. Auch für eine Rückkehr als Königin Clarisse im geplanten dritten Teil von Plötzlich Prinzessin sagte sie ab. Obwohl sie weiterhin Filmangebote erhält, möchte sie nicht mehr vor der Kamera stehen. Die Dreharbeiten seien anstrengend, zudem müsste sie dafür längere Zeit von ihrem Zuhause getrennt sein. Stattdessen lebt Julie zurückgezogen in Sag Harbor in den Hamptons und widmet sich anderen Projekten, darunter Büchern, Podcasts und Sprachaufnahmen.

Der Verzicht auf "Plötzlich Prinzessin 3" fiel Julie Andrews offenbar nicht leicht. Gegenüber The Hollywood Reporter erzählte sie: "Das Kreativteam des Films hat mich das ganze vergangene Jahr gefragt, ob ich Interesse hätte. Es war sehr, sehr schwer, 'Nein' zu sagen, aber ich tat es, weil ich dachte, dass ich eine wunderbare Zeit hatte." Sie habe außerdem den Eindruck gehabt, dass sich der Film gut entwickeln würde, ohne eine Großmutter in ihrem Alter zu benötigen. Ganz aus dem Berufsleben zurückgezogen hat sich die Britin jedoch nicht. Sie schreibt Bücher, arbeitet an Podcasts und übernimmt weiterhin Sprecherrollen. Dafür muss sie ihr Zuhause in Sag Harbor nicht verlassen: Ihr Enkel Sam, der als Tontechniker arbeitet, richtete ihr dort eine eigene Aufnahmekabine ein. Zuletzt war Julie als Stimme von Lady Whistledown in Bridgerton zu hören. Bei den Creative Arts Emmys 2025 wurde sie zudem als herausragende Sprecherin ausgezeichnet, nahm den Preis allerdings nicht persönlich entgegen.

Auch eine Dokumentation über Julies Leben ist für 2027 bei Disney+ geplant. Dafür gab die Schauspielerin Interviews in ihrem Zuhause und stellte bisher unveröffentlichte Fotos zur Verfügung. Im Mittelpunkt stehen unter anderem ihre berühmten Filme "Mary Poppins", "Meine Lieder – meine Träume" und "Plötzlich Prinzessin". Ihren Durchbruch auf der Kinoleinwand feierte Julie 1964 mit "Mary Poppins", für den sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann. Ein Jahr später folgte mit "Meine Lieder – meine Träume" der nächste große Erfolg. Ein schwerer Einschnitt in ihrem Leben war eine missglückte Stimmbandoperation im Jahr 1997, nach der sie ihre Singstimme verlor. In einem Interview mit AARP erinnerte sie sich an die Folgen des Eingriffs: "Als ich nach einer Operation aufwachte, bei der eine Zyste an meinem Stimmband entfernt wurde, war meine Singstimme weg. Ich verfiel in eine Depression. Es fühlte sich an, als hätte ich meine Identität verloren." 2010 starb ihr Ehemann Blake Edwards, mit dem sie seit 1969 verheiratet war. Gegenüber Oprah Daily beschrieb sie ihn als "den charismatischsten, unberechenbarsten Gentleman, dem ich je begegnet war" und ihre Ehe als "wilde Achterbahnfahrt". Heute lebt Julie in den Hamptons. Sie kümmert sich um ihre Rosen, meidet gesellschaftliche Veranstaltungen und verbringt Zeit mit ihrer Tochter Emma Walton Hamilton und ihren Enkelkindern.

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Getty Images Julie Andrews bei der AFI Life Achievement Award Gala im Dolby Theatre, Hollywood, 9. Juni 2022

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Getty Images Julie Andrews nimmt den Life Achievement Award entgegen, 2022

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United Archives GmbH Anne Hathaway und Julie Andrews in "Plötzlich Prinzessin", 2001