Halle Berry: Foto ihres Sohnes beweist keine Misshandlung

Ein Foto sorgt im bitteren Streit zwischen Halle Berry (60) und ihrem Ex-Ehemann Olivier Martinez (60) für neuen Zündstoff vor Gericht. Die Aufnahme hatte der gemeinsame Sohn Maceo im September im Haus der Hollywood-Schauspielerin gemacht – laut Olivier, um eine vermeintliche Eskalation festzuhalten, wie TMZ berichtet. Der französische Schauspieler sieht in dem Bild den Beweis für eine körperliche Misshandlung des Teenagers. Halle weist diese Anschuldigungen in neuen Gerichtsakten nun jedoch aufs Schärfste zurück. Auf dem Foto sei sie völlig entspannt, mit den Händen in den Taschen und mit einigem Abstand zum Nachwuchs zu sehen. Weder von Würgemalen noch von Rötungen oder Verletzungen sei etwas zu erkennen, weshalb die Behauptung eines Würgeangriffs jeglicher Grundlage entbehre.

Auch die Aussagen von Halles Lebensgefährten Van Hunt (56) sorgen für hitzige Debatten zwischen den Parteien. Der Musiker erklärte, keine Spuren am Jungen bemerkt zu haben – eine Angabe, die Olivier nach Halles Ansicht verdrehe, um sie negativ darzustellen. Zudem werfe die Oscar-Preisträgerin ihrem Ex-Partner vor, Nachrichten gezielt aus dem Zusammenhang zu reißen. Die öffentlichen Streitigkeiten hinterlassen derweil deutliche Spuren bei dem 13-Jährigen: Seit dem Erlass einer vorläufigen Schutzanordnung habe sich Maceos Betragen in der Schule drastisch verschlechtert, was ihm bereits eine Woche Disziplinararrest einbrachte.

Auslöser der dramatischen Zuspitzung war ein Streit im Haus der Schauspielerin: Halle stellte ihren Sohn zur Rede, weil dieser trotz Aufforderung seine Virtual-Reality-Brille nicht abnehmen wollte. Während Olivier behauptet, seine Ex-Frau habe den Jungen daraufhin attackiert und am Hals gewürgt, zeichnet die Hollywood-Ikone ein völlig anderes Bild. Laut ihren Anwälten habe es sich lediglich um ausgelassenes Herumtoben gehandelt. Vor Gericht streben nun beide Elternteile drastische Schritte an: Während Olivier die alleinige Obhut fordert und den 13-Jährigen selbst aussagen lassen will, verlangt Halle die sofortige Rückkehr zur gemeinsamen 50/50-Sorgerechtsregelung. Welcher Darstellung der Richter folgt, entscheidet sich bei der nächsten Anhörung am 16. Oktober.

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Instagram / halleberry Halle Berry, Dezember 2025

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Kevin Winter/Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry im Jahr 2012

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Getty Images Van Hunt und Halle Berry bei den Oscars 2023