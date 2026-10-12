Halle Berrys Sohn Maceo will offenbar gegen sie aussagen

Im Sorgerechtsstreit zwischen Halle Berry (60) und Olivier Martinez (60) könnte nun der gemeinsame Sohn selbst vor Gericht aussagen. Wie TMZ unter Berufung auf neue Gerichtsunterlagen berichtet, möchte Maceo (13) dem Richter persönlich erzählen, was am 26. September im Haus seiner Mutter passiert sein soll. Außerdem will der Teenager offenbar mitreden, wenn es darum geht, bei welchem Elternteil er künftig wie viel Zeit verbringt. Hintergrund sind schwere Vorwürfe, die Olivier gegen seine Ex-Frau erhebt. Demnach soll Halle ihren Sohn bei einem Streit um ein Virtual-Reality-Spiel gewürgt haben. Die Schauspielerin bestreitet das entschieden. Ihrer Darstellung zufolge haben die beiden lediglich ausgelassen miteinander herumgetobt. Welche Version zutrifft, ist bislang ungeklärt. Bereits am Freitag sollen die ehemaligen Eheleute erneut vor Gericht erscheinen.

In den Unterlagen ist auch von einem Foto die Rede, das Maceo nach dem mutmaßlichen Vorfall von sich gemacht haben soll. Laut Olivier hatte der Junge Angst, dass ihm sonst niemand glauben würde – schließlich habe er schon früher von körperlichen Auseinandersetzungen berichtet. Auf Grundlage der Schilderungen seines Sohnes erwirkte der Schauspieler eine vorläufige Schutzanordnung. Gleichzeitig geht er gegen einen Eilantrag vor, den Halle am 5. Oktober gestellt hatte. Olivier hält diesen für eine Vergeltungsmaßnahme und beschuldigt seine Ex-Frau, das Gericht auch bei der medizinischen Versorgung von Maceo falsch informiert zu haben. Der Kinderarzt und der Psychiater des Jungen hätten bereits am 21. September entschieden, zunächst auf Medikamente zu verzichten. Halle sei darüber informiert gewesen und habe die Entscheidung sogar schriftlich bestätigt, behauptet Olivier.

Der Konflikt um Maceos Betreuung beschäftigt die geschiedenen Eltern schon seit Jahren. Eigentlich hatten sie sich darauf geeinigt, dass ihr Sohn jeweils die Hälfte der Zeit bei seiner Mutter und seinem Vater verbringt. Zuletzt beantragte Halle, zu dieser ursprünglichen 50:50-Regelung zurückzukehren. Außerdem möchte sie wieder die Befugnis erhalten, bei wichtigen Entscheidungen für Maceo das letzte Wort zu haben, sollten sich die Eltern nicht einigen können. Im Zusammenhang mit dem Streit hat die Schauspielerin bereits ein gerichtlich angeordnetes Elternprogramm absolviert. Halle und Olivier lernten sich 2010 kennen und heirateten drei Jahre später. Noch im selben Jahr wurde ihr Sohn geboren. Ende 2015 ging die Ehe in die Brüche, die Scheidung wurde allerdings erst Jahre später abgeschlossen. Aus einer früheren Beziehung hat Halle außerdem eine Tochter.

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Getty Images Halle Berry bei der Premiere von Amazon MGM Studios' "Crime 101", 2026

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David Livingston/Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry im Jahr 2011

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Getty Images Olivier Martinez, Model und Schauspieler