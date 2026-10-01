"Wirklich entsetzt": Denise Hersing packt über Ex Lorik aus

Denise Hersing (30) meldet sich mit deutlichen Worten zu ihrem Ex-Partner Lorik Bunjaku. In einem Video auf TikTok erhebt die Reality-TV-Bekanntheit schwere Vorwürfe gegen ihn: Am Morgen habe sie bemerkt, dass der Name und das Passwort des einst gemeinsam geführten TikTok-Profils geändert worden seien. Lorik habe den ehemaligen Couple-Account damit ohne jede Absprache übernommen – und damit auch alle Follower. Über dieses Vorgehen zeigt sich Denise "fassungslos", sie bezeichnet es zudem als "frech" und "dreist". Besonders stört sie dabei ein Punkt: Ihr Gesicht sei auf dem nun offenbar von ihrem Ex kontrollierten Kanal weiterhin zu sehen.

Auch Videos, auf denen die beiden gemeinsam oder sie allein zu sehen sind, seien dort noch abrufbar. Entsprechend hat Denise eine klare Forderung an ihren Ex-Freund: Er solle sämtliche Videos, auf denen sie zu sehen ist, von dem Profil löschen. Aus ihrer Sicht hätten die beiden ganz einfach klären können, wie es mit dem Profil weitergeht – entweder persönlich oder über Freunde. Dass einer von ihnen allein eine solche Entscheidung trifft, kann sie nicht nachvollziehen. Darüber hinaus deutet die Influencerin an, dass zwischen ihr und ihrem Ex noch weitere Dinge offen seien: Er solle sich erst einmal darum kümmern, was die beiden zu klären hätten und was sie noch von ihm bekomme. Denise erklärt, sie sei "wirklich entsetzt" und betont: "Ich hab' dir nie was Schlechtes getan."

Kennen- und liebengelernt hatten sich Denise und Lorik 2022 in der RTL-Datingshow Bachelor in Paradise. Im April dieses Jahres kursierten dann erstmals Gerüchte, Lorik habe Denise betrogen. Wenige Tage später bestätigte Denise das Liebes-Aus. Lorik reagierte öffentlich mit Trauer und sprach von einem gebrochenen Herzen. Denise hingegen warf ihrem Ex vor, ein Doppelleben geführt und sie belogen zu haben. Das Verhältnis der beiden gilt nach wie vor als sehr belastet.

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Imago Denise Hersing und Lorik Bunjaku bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino, Köln, 03.09.2025

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IMAGO / STAR-MEDIA Lorik Bunjaku und Denise Hersing, Realitystars

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