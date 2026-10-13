Laut Gabby: Laurenz Pesch wollte sie im Sommer noch küssen

Zwischen Gabriela "Gabby" Alves und Laurenz Pesch (25) herrscht seit Monaten ein ordentliches Liebeswirrwarr. Bei Ex on the Beach waren sich die beiden Realitystars nähergekommen – Gabriela hätte die Sache gerne vertieft, doch Laurenz zog damals die Reißleine. Im Sommer trafen die beiden bei den Dreharbeiten zu "Die Reality Detektive" erneut aufeinander. Und dort soll sich das Blatt gewendet haben: Laut Gabriela versuchte der Realitystar, sie abseits der Kameras zu küssen. Abgewiesen habe sie ihn trotzdem. Bei der Pressekonferenz von Fame Fighting kreuzten sich die Wege der beiden nun wieder. Im Gespräch mit Promiflash machte Gabriela deutlich, dass es für sie trotz des Hin und Hers kein Zurück mehr gibt. "Ich habe komplett abgeschlossen", stellte die Reality-TV-Bekanntheit klar. Damit scheint auch Laurenz' späterer Versuch, ihr doch noch näherzukommen, nichts an ihrer Haltung geändert zu haben.

Wie lange das Ganze inzwischen zurückliegt, rechnete die Beauty gleich selbst vor. "Bei 'Die Reality Detektive' habe ich noch mal komplett abgeschlossen, aber auch schon davor. Also der Dreh von 'Ex on the Beach' ist schon letztes Jahr im November gewesen. Also jetzt schon fast ein Jahr. Und ich habe genug gelitten, finde ich." Bei der späteren Produktion sei Laurenz dann dennoch auf sie zugegangen. "Bei 'Die Reality Detektive' hat er ja auch versucht, mich off-camera zu küssen, und ich habe ihn abgewiesen", erinnerte sich Gabriela. Den Vorfall ordnete sie auf Nachfrage zeitlich genauer ein. Die Dreharbeiten seien erst wenige Monate her. "Zwei, drei Monate vielleicht. Also im Sommer", sagte die Reality-TV-Bekanntheit.

Inzwischen soll der Reality-TV-Star ohnehin wieder anderweitig glücklich sein. Laut Gabriela ist Laurenz mittlerweile vergeben – und zwar nicht an eine Unbekannte. Bei seiner neuen Partnerin handle es sich um eine Frau, mit der er bereits früher angebandelt hatte. Aus einer alten Flamme sei also die neue Freundin geworden. Den erneuten Kontakt kommentierte Gabriela knapp gegenüber Promiflash: "Gleich etwas Altes, gleich etwas Neues." Weitere Einzelheiten zur Identität der Frau oder dazu, wann Laurenz und sie ihre Verbindung wieder aufgenommen haben, nannte Gabriela bei der Fame-Fighting-Pressekonferenz nicht. Fest steht ihrer Aussage nach nur, dass Laurenz nun vergeben sein soll. Für Gabriela spielt das frühere Hin und Her derweil keine Rolle mehr: Sie betonte bei dem Treffen mehrfach, mit der gemeinsamen Geschichte abgeschlossen zu haben.

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Collage: Imago, RTL / Daniel Alvarez Collage: Gabriela "Gabby" Alves und Laurenz Pesch, Realitystars

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Imago Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen