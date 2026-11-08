Dilara Kruse behauptet: Gabriela Alves schrieb ihrem Ehemann

Dilara Kruse (35) scheint genug von Gabriela Alves zu haben. Die Ehefrau von Max Kruse (38) machte in ihrer Instagram-Story öffentlich, dass die Reality-Darstellerin ihrem Mann eine private Nachricht geschickt haben soll. Zunächst deutete Dilara lediglich an, dass Gabriela einem ziemlich bekannten Mann in die Direktnachrichten geschrieben habe. Als ein Follower schließlich ganz konkret nachhakte, ob es sich dabei um Max handle, antwortete Dilara unmissverständlich: "Ja." Weitere Details wollte sie allerdings nicht preisgeben. Was Gabriela dem ehemaligen Fußballprofi tatsächlich geschrieben haben soll, bleibt somit vorerst offen.

Gabriela wollte diese Anschuldigungen jedoch nicht einfach stehen lassen. Auch sie meldete sich in ihrer Instagram-Story zu Wort und bezeichnete Dilara als "realitätsfern". Sie habe deren Storys gesehen und daraufhin zahlreiche Nachrichten dazu bekommen. Allerdings sei die Darstellung ihrer Kontrahentin ihrer Meinung nach nicht vollständig. "Es gibt immer zwei Seiten der Geschichte", stellte sie klar und ergänzte: "Jede Person, der ich die Situation erklärt und geschildert habe, hat es verstanden. Aber ich glaube, sie nicht." Besonders deutlich wurde Gabriela, als es um mögliche romantische Absichten gegenüber Max ging: "Mein Type sind keine vergebenen Männer und auch keine verheirateten Männer. Ich hatte noch nie was mit einem vergebenen Mann und erst recht nicht mit einem verheirateten Mann."

Es ist nicht das erste Mal, dass Gabriela so deutlich auf Spekulationen rund um ihr Privatleben reagiert. Erst kürzlich stellte sie sich auf Instagram den neugierigen Fragen ihrer Follower und räumte gleich mit mehreren Gerüchten auf. Dabei ging es unter anderem um Oliver Pocher (48) und ihren früheren TV-Flirt Laurenz Pesch (25). Außerdem verriet sie, dass sie inzwischen zu einigen Bekanntschaften aus der Reality-TV-Welt Abstand halte. In diesem Zusammenhang zeigte sie sich auch enttäuscht von Dilara, mit der sie zuvor bei "Club der Reality Detektive" gemeinsam vor der Kamera gestanden hatte. Ob sich die Wogen zwischen den beiden Realitybekanntheiten noch einmal glätten werden, bleibt abzuwarten.

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Collage: IMAGO / Marja, Imago Collage: Dilara Kruse und Gabriela Alves

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Imago Max Kruse und seine Ehefrau Dilara Kruse, 10. Februar 2025

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