Nach 21 Jahren: Darum verlässt Dirk Galuba den Fürstenhof

Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist Schluss: Dirk Galuba (86) verabschiedet sich von der ARD-Telenovela Sturm der Liebe. Am 23. Oktober 2026 wird der Schauspieler zum letzten Mal als Hotelpatriarch Werner Saalfeld zu sehen sein. Die Entscheidung, den Fürstenhof zu verlassen, hat er selbst getroffen. Im Gespräch mit TV Spielfilm verrät er nun, warum für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. "Ähnlich wie Werner wollte auch ich mich stärker auf mein Privatleben fokussieren", erklärt er. Nach vielen Jahren mit einem vollen Drehplan möchte Dirk künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Damit geht für die Zuschauer eine Ära zu Ende: Seit dem Serienstart gehörte er fest zum Ensemble und wurde als Werner zu einem der bekanntesten Gesichter der Telenovela.

Die Entscheidung hat vor allem damit zu tun, wie Dirk seine Zeit künftig verbringen möchte. Die regelmäßigen Dreharbeiten ließen ihm bislang wenig Freiraum für andere Dinge. Inzwischen sei ihm umso bewusster geworden, wie wertvoll gemeinsame Erlebnisse mit seinen Liebsten sind. "Je älter man wird, desto bewusster geht man mit seiner Zeit um", erzählt er gegenüber TV Spielfilm. Ganz auf die Schauspielerei verzichten will Dirk deshalb aber nicht. Er möchte weiterhin vor der Kamera stehen, künftig allerdings kürzertreten und selbst entscheiden können, wie viel Zeit er seinem Beruf widmet. Sein Abschied vom Fürstenhof bedeutet also nicht zwangsläufig das Ende seiner Karriere.

Auch für Werner Saalfeld beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Der langjährige Hotelchef übergibt sein Lebenswerk und verlässt den Fürstenhof gemeinsam mit Mona Fischer in Richtung Rom. Doch Dirk ist nicht der einzige Darsteller, von dem sich die Fans in diesem Monat verabschieden müssen. Bereits am 19. Oktober hat Krista Birkner als Sophia Wagner ihren letzten Auftritt. Am 28. Oktober folgen Aurel Klug und Orlando Lenzen, die in der Serie die Brüder Leo und Elias Neubach verkörpern. Zwei Tage später, am 30. Oktober, ist schließlich auch Anthony Paul zum letzten Mal als Kilian Rudloff zu sehen. Für die Telenovela steht damit ein größerer personeller Umbruch an. Besonders Dirks Abschied dürfte für langjährige Zuschauer allerdings ungewohnt sein – schließlich war Werner Saalfeld seit der ersten Folge ein fester Bestandteil des Fürstenhofs.

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Imago Dirk Galuba beim Set-Pressetermin zu "20 Jahre Sturm der Liebe" am 31.07.2025

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Imago Dirk Galuba, Antje Hagen und Sepp Schauer beim Pressetermin zum 20-jährigen Jubiläum von "Sturm der Liebe"

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ARD/Christof Arnold Dirk Galuba, "Sturm der Liebe"-Schauspieler