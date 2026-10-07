Diese Stars verlassen in diesem Jahr "Sturm der Liebe"

Beim Fürstenhof stehen die Zeichen auf Abschied: Im Oktober verabschieden sich gleich fünf Darsteller innerhalb von knapp zwei Wochen aus der ARD-Telenovela Sturm der Liebe. Den Anfang macht laut der Bild-Zeitung Krista Birkner. Am 19. Oktober ist sie ein letztes Mal als Sophia Wagner zu sehen. Nur vier Tage später steht ein Abschied an, der für viele Fans besonders emotional werden dürfte: Dirk Galuba (86) verlässt nach stolzen 21 Jahren die Serie. Am 23. Oktober hat er seinen letzten Auftritt als Werner Saalfeld, bevor der Hotelpatriarch sein Lebenswerk übergibt und gemeinsam mit Mona Fischer nach Rom aufbricht. Kurz darauf am 28. Oktober heißt es dann auch für Aurel Klug und Orlando Lenzen Abschied nehmen. Ihre Figuren Leo und Elias Neubach starten nach ihrer Hochzeit gemeinsam in München in ein neues Leben. Komplettiert wird die Abschiedswelle am 30. Oktober von Anthony Paul, der an diesem Tag zum letzten Mal als Kilian Rudloff zu sehen ist.

Doch am Fürstenhof bleibt kaum Zeit zum Durchatmen: Bereits am 4. November 2026 startet im Ersten die 23. Staffel, und in der ARD-Mediathek ist die Auftaktfolge sogar schon einen Tag früher abrufbar. Auch in der neuen Staffel dürfte es turbulent bleiben. Wie Bild berichtet, steht zunächst ein kompliziertes Liebesdreieck im Mittelpunkt: Emilia Jakobi trifft auf ihre alte Liebe Massimo Foghetti, der ausgerechnet mit ihrer älteren Schwester Olivia liiert ist. Während sich damit eine neue Romanze anbahnt, wird an anderer Stelle um die Zukunft des Fürstenhofs gerungen. Nach Werners Rückzug beginnt ein Machtkampf um seine Hotelanteile. Massimo und Adam Saalfeld müssen beweisen, wer das Zeug zum Nachfolger hat. Alexander Saalfeld kehrt deshalb im Auftrag seines Vaters zurück und soll die beiden genau beobachten. Auch Larissa verfolgt einen Plan: Sie möchte Adam für sich gewinnen und sich dadurch Zugang zu seinen möglichen Anteilen verschaffen.

Während die einen gehen, sind längst neue Gesichter am Fürstenhof eingezogen: Hannah Werner ist als Frida Rudloff neu dabei und zieht zu ihrem Vater Yannik nach Bichlheim, wo sie von einer Karriere als Influencerin träumt. Auch in der Hotelküche gibt es Verstärkung: Manuel Cortez (47) übernimmt als Sternekoch Fernando Oliveira den Kochlöffel, während Roberto Capasso als ehrgeiziger Kochlehrling Sinan Ceylan für frischen Wind sorgt. Vor dem Staffelwechsel dürfen sich die Fans außerdem noch auf ein familiäres Wiedersehen freuen: Katharina Scheuba schlüpft erneut in die Rolle der Maxi Saalfeld und kehrt nach Bichlheim zurück, um die Hochzeit ihres jüngeren Bruders Leo mitzufeiern. Fans von "Sturm der Liebe" dürfen sich also montags bis freitags auf neue Folgen um 15:10 Uhr im Ersten oder in der ARD-Mediathek freuen.

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©ARD/WDR/Christof Arnold Manuel Cortez in der Rolle Fernando Oliveira bei "Sturm der Liebe", ©ARD/WDR/Christof Arnold

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Imago Anthony Paul, Johanna Graen, Dirk Galuba,Gregory B. Waldis, Antje Hagen und Sepp Schauer, 2025.

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©ARD/WDR/Christof Arnold "Sturm der Liebe": Sinan (Roberto Capasso, M.) bewirbt sich vor Erik (Sven Waasner, r.) bei Fernando (Manuel Cortez, l.), ©ARD/WDR/Christof Arnold