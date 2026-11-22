Für die Zuschauer von Rote Rosen und Sturm der Liebe steht eine vorübergehende Auszeit bevor. Am 17. Dezember 2026 laufen im Ersten vorerst die letzten neuen Folgen der beiden beliebten Telenovelas. Anschließend legen die Serien eine mehrwöchige Winterpause ein, wie Kino.de berichtet. Statt der gewohnten Geschichten aus Lüneburg und vom Fürstenhof erwartet das Publikum über die Feiertage und den Jahreswechsel ein anderes Programm. Dazu gehören unter anderem Wintersportübertragungen und ältere Weihnachtsfilme. Wann die beiden Formate im neuen Jahr wieder auf ihre angestammten Sendeplätze zurückkehren, ist bislang noch nicht bekannt.

Ein dauerhaftes Aus müssen die treuen Zuschauer allerdings nicht befürchten: Die Unterbrechung ist lediglich vorübergehend und auch für die Zeit danach ist bereits Nachschub gesichert. Im Juni 2026 beschloss Das Erste, sowohl "Rote Rosen" als auch "Sturm der Liebe" um jeweils 180 weitere Folgen zu verlängern. Einen Anhaltspunkt für die Dauer der kommenden Auszeit liefert der vergangene Jahreswechsel: Damals kehrten beide Telenovelas laut Kino.de am 12. Januar 2026 ins Programm zurück. Ob sich das Erste im Januar 2027 an einem ähnlichen Zeitplan orientiert, bleibt abzuwarten.

Dass "Sturm der Liebe" eine Auszeit nehmen würde, war bereits vorab angekündigt worden. Neben den Wintersportübertragungen wurden dabei auch Sparmaßnahmen des Senders als Hintergrund genannt. Beide Formate begleiten ihr Publikum mittlerweile seit rund zwei Jahrzehnten: "Sturm der Liebe" startete 2005, "Rote Rosen" folgte nur ein Jahr später. Bis Mitte Dezember müssen die Fans allerdings noch nicht auf ihre gewohnten Geschichten verzichten, denn bis dahin laufen die Telenovelas weiterhin regulär im Nachmittagsprogramm. "Rote Rosen" ist montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten zu sehen und nach einer kurzen Unterbrechung durch die "Tagesschau" geht es um 15:10 Uhr mit "Sturm der Liebe" weiter.

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ARD/Christof Arnold Krista Birkner am Set von "Sturm der Liebe"

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Rote Rosen, ARD ARD-Telenovela "Rote Rosen"

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