Warum "Sturm der Liebe"-Star Dieter Bach keine Kinder hat

Dieter Bach (62) hat keine eigenen Kinder, obwohl er sich als Junge etwas ganz anderes ausgemalt hatte. Mit 62 Jahren hat der "Sturm der Liebe"-Darsteller nun im Interview mit t-online erklärt, warum es anders kam. "Als kleiner Junge habe ich mir vorgestellt, dass ich mal mindestens vier Kinder haben würde", erinnerte sich der Schauspieler. Als er erwachsen wurde, rückte dieser Traum jedoch in den Hintergrund. Während seiner Schauspielausbildung und zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn rückten für ihn die Themen Familie und Kinder zunächst in den Hintergrund, wie Joyn berichtet. Hinzu kamen zahlreiche berufliche Veränderungen: Für neue Theaterengagements musste er immer wieder in andere Städte ziehen, was eine langfristige Lebensplanung erschwerte. Als sich seine Lebensumstände später stabilisierten, erfüllte sich der Wunsch nach einer eigenen Familie dennoch nicht mehr. "Und später dann hat es sich einfach nicht ergeben", berichtete Dieter.

Dennoch blickt Dieter zufrieden auf sein Leben zurück. Der Wunsch nach eigenen Kindern habe für ihn "nie so weit oben" auf seiner "Bucket List" gestanden, verriet er gegenüber t-online. Ganz verzichten muss er auf die Erfahrung als Vater allerdings nicht: Zumindest beruflich schlüpft er regelmäßig in diese Rolle. Seit 2017 verkörpert er in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" den Hotelier Christoph Saalfeld. Dieser hat mehrere Kinder und musste sich zuletzt überraschend mit einem weiteren Baby auseinandersetzen. "Als Christoph habe ich es ja ständig mit meinen erwachsenen und heranwachsenden Töchtern und Söhnen zu tun, die mich mit Vaterfreuden und Sorgen beschäftigen – und jetzt sogar mit einem Baby", erzählte der Schauspieler. Durch seine Serienrolle erfahre er, wie das Vatersein für ihn gewesen wäre. "Und ich kann zumindest ein Stück weit ausblenden, was ich im Leben verpasst habe", führte Dieter aus.

Auch privat ist Dieter regelmäßig von Kindern umgeben. Durch seinen Bruder und seinen Freundeskreis hat er engen Kontakt zu deren Nachwuchs. Die gemeinsame Zeit genieße er sehr: Besonders gerne mache er mit den Kindern jede Menge "Blödsinn" und lasse sich auf ihren Spaß ein, verriet der Schauspieler gegenüber t-online. Die Dreharbeiten mit dem Baby für "Sturm der Liebe" bezeichnete er im Interview als "großartig". Für ihn sei es eine spannende Herausforderung, mit einem so kleinen Kind zu drehen. Denn ein Baby lasse sich nicht planen und verhalte sich in jeder Szene anders. Deshalb müsse man "immer selbst äußerst spontan und flexibel bleiben", erklärte Dieter. Durch diese Erfahrung habe er noch einmal viel über seinen Beruf gelernt. Für den Darsteller war das Drehen mit dem kleinen Serienkind also nicht nur eine neue Seite seiner Rolle als Christoph, sondern auch eine Lektion für sein Handwerk.

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Getty Images Dieter Bach in München, Dezember 2018

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Dieter Bach im Dezember 2018

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