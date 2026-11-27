Bei Sturm der Liebe geht es hinter den Kulissen gerade ungewohnt koffeinfrei zu. Yeliz Simsek, die in der ARD-Telenovela die Rolle der Lale Ceylan spielt, erwartet ein Baby und steht trotzdem weiterhin vor der Kamera. Von einem Ausstieg ist bislang keine Rede. Ihre Schwangerschaft hat am Set allerdings für eine kuriose Veränderung gesorgt, wie die Schauspielerin jetzt im Gespräch mit TV Spielfilm verriet. Während ihrer Schwangerschaft entwickelte Yeliz jedoch eine starke Abneigung gegen den Duft des beliebten Heißgetränks. "Irgendwann konnte ich nicht einmal mehr Kaffee riechen!", schilderte sie. Daraufhin nahmen ihre Kolleginnen und Kollegen Rücksicht: Statt weiterhin Kaffee zu trinken, stieg das Team kurzerhand auf Tee um.

Auch die Produktion nahm Rücksicht. Weil das Team schon früh von der Schwangerschaft wusste, konnten die Drehpläne rechtzeitig angepasst werden. Der werdenden Mutter wurde der Arbeitsalltag damit deutlich leichter gemacht. Für so viel Verständnis ist Yeliz "wirklich sehr dankbar", wie sie dem Magazin erklärte. Trotz der hormonellen Veränderungen und ihrer empfindlichen Sinne habe sie sich von ihrem Team bestens unterstützt gefühlt. Wie es für die Schauspielerin rund um die Geburt beruflich weitergeht, bleibt allerdings offen. Bislang ist weder bekannt, ob sie eine Drehpause einlegen wird, noch wie lange eine mögliche Auszeit dauern könnte.

Auch ob Yeliz' Schwangerschaft in die Handlung der Telenovela eingebaut wird, wurde bisher nicht verraten. Ihrer Rolle stehen ohnehin noch einige Entwicklungen bevor: Lale und Fritz sollen enger zusammenwachsen, schöne Momente miteinander erleben und gemeinsam einen nicht näher erläuterten "großen Schritt" wagen. "Langweilig wird es die kommenden Monate definitiv nicht!", kündigte Yeliz im Interview an. Ihr Babyglück hatte Yeliz Mitte November auf Instagram öffentlich gemacht. Sie teilte eine Aufnahme, auf der sie ihren Babybauch in einem schwarzen, engen Kleid in Szene setzt. "A new love story", kommentierte sie ihren Beitrag.

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ARD/Christof Arnold Yeliz Simsek, "Sturm der Liebe"-Darstellerin

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Instagram / joweil_official Die "Sturm der Liebe"-Besetzung, August 2026

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