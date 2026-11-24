Joachim Lätsch (70) kehrt an den Fürstenhof zurück! Rund drei Jahre nach seinem Abschied aus Sturm der Liebe spielt der Schauspieler überraschend wieder seine langjährige Rolle als André Konopka. Die ARD hat den Termin gegenüber TVSpielfilm.de bestätigt: Am 8. Dezember 2026 wird die beliebte Figur wieder in dem Fünf-Sterne-Hotel auftauchen. Wer sich jedoch auf eine dauerhafte Rückkehr gefreut hat, muss sich mit weniger zufriedengeben. Das Wiedersehen ist nämlich nur ein kurzes Gastspiel. Der frühere Chefkoch kommt lediglich vorübergehend vorbei und wird nicht wieder fester Teil des Ensembles. Was seine Figur überhaupt zurück nach Bichlheim führt, bleibt vorerst ein Geheimnis. André hatte sich bei seinem Abschied in Südafrika niedergelassen. Weshalb er seine Wahlheimat nun vorübergehend verlässt und noch einmal am Fürstenhof vorbeischaut, wurde bislang nicht verraten. Damit dürfte erst die entsprechende Folge zeigen, welches konkrete Anliegen hinter dem unerwarteten Besuch des Serienurgesteins steckt.

Für Joachim ist die Rolle alles andere als neu. Von 2007 bis 2023 verkörperte er André und stand in dieser Zeit für insgesamt 3.510 Folgen der Telenovela vor der Kamera. Über viele Jahre prägte seine Figur als Chefkoch den Fürstenhof. Inzwischen hat in der Hotelküche allerdings jemand anderes das Sagen: Seit November ist Fernando Oliveira, gespielt von Manuel Cortez (47), der neue Küchenchef. Laut TVSpielfilm könnte André bei seinem Besuch auf seinen Nachfolger treffen. Offiziell bestätigt ist eine solche Begegnung bisher allerdings nicht. Ob es in der Hotelküche also zu einem Duell der Chefköche kommt, bleibt abzuwarten. Das Comeback folgt kurz nach dem Abschied eines weiteren Serienurgesteins: Dirk Galuba (86), der Darsteller von Werner Saalfeld, gehört seit Oktober 2026 nach 21 Jahren nicht mehr zum festen Ensemble.

Andrés Geschichte am Fürstenhof war über viele Jahre eng mit der von Werner verknüpft. Obwohl die beiden Brüder sind, standen sie sich in der Serie lange als Gegenspieler gegenüber. Ihre Auseinandersetzungen gehörten über einen langen Zeitraum zur Handlung der Telenovela. Bei seinem Ausstieg im Jahr 2023 wurde André nicht aus der Geschichte gestrichen. Stattdessen zog die Figur zu ihrem Sohn nach Südafrika. Weil die Macher ihm damit eine Hintertür offengelassen haben, ist seine Rückkehr innerhalb der Seriengeschichte nun überhaupt erst möglich. Durch das Gastspiel rücken außerdem zwei langjährige Figuren zur selben Zeit wieder in den Fokus: Sowohl Joachim als auch Dirk gehörten über viele Jahre zu den prägenden Gesichtern von "Sturm der Liebe". Während Werner erst vor Kurzem Abschied genommen hat, kehrt sein Bruder André nun für einen kurzen Besuch an den Ort zurück, an dem die beiden so lange gemeinsam für Drama sorgten.

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ActionPress Joachim Lätsch, Schauspieler

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©ARD/WDR/Christof Arnold Sinan (Roberto Capasso) mit Fernando (Manuel Cortez) in "Sturm der Liebe"

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