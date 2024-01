Jason Momoa posiert mit seinen Kindern auf dem Red Carpet

Was für ein tolles Trio! Seit 2022 gehen Jason Momoa (44) und Lisa Bonet (56) nun schon getrennte Wege – erst seit wenigen Tagen ist ihre Scheidung aber offiziell durch. Aus ihrer Liebe gehen zwei gemeinsame Kinder hervor: Nakoa-Wolf (15) und Lola Iolani (16). Der Schauspieler nimmt seine Sprösslinge häufiger mal mit auf den roten Teppich. Auch jetzt zeigen sich Jason und seine beiden Kinder wieder auf einem Event!

Vor einer Fotowand auf dem Screening von "Common Ground" posieren der Aquaman-Darsteller und die beiden Promi-Sprosse für die Fotografen. Obwohl sie auf einigen Schnappschüssen zu dritt zu sehen sind, lassen sie es sich auch nicht nehmen, gemeinsam mit Nikki Reed (35) und Ian Somerhalder (45) zu strahlen. Zu dem Anlass hat die kleine Familie recht leger gekleidet. Während Jason einen gelben Pullover und eine helle Hose trägt, zeigt sich sein Sohn in einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Jacke. Allein Lola scheint sich etwas mehr Mühe gegeben zu haben: Sie wählte ein hautfarbenes Kleid und einen eleganten Mantel.

Nach seiner Trennung zieht es den Filmstar nun um die ganze Welt. "Ich habe im Moment nicht einmal ein Zuhause. Ich lebe auf der Straße", hatte der Hawaiianer im Interview mit ET erzählt. Während seiner Reisen wolle Jason in seiner Serie "On the Roam" mehr über lokales Handwerk erfahren.

Getty Images Jason Momoa und Lisa Bonet, 2020

Getty Images Jason Momoa, Nikki Reed, Lola Iolani Momoa, Nakoa-Wolf Momoa und Ian Somerhalder

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

