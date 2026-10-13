RJ Mitte (†34) enthüllte geringe "Breaking Bad"-Gage vor Tod

Knapp ein Jahr vor seinem Tod überraschte RJ Mitte (†34) mit offenen Worten über das Geld, das ihm seine berühmteste Rolle eingebracht hat – oder eben nicht. Im Finanzpodcast "The Iced Coffee Hour" stellte der Schauspieler Anfang November 2025 klar, dass ihn Breaking Bad keineswegs zum Millionär gemacht habe. Als Teenager hatte er mit der Serie seine erste Sprechrolle ergattert und stand in 56 Folgen als Walter White Jr. vor der Kamera, dem Sohn der von Bryan Cranston (70) und Anna Gunn (58) verkörperten Hauptfiguren. Bezahlt wurde er nach eigener Aussage trotzdem nur nach dem Mindestsatz. Seine persönliche Bilanz fiel entsprechend ernüchternd aus: "Ich habe mehr Steuern gezahlt, als ich mit 'Breaking Bad' verdient habe." Auch vom späteren Streamingboom habe RJ finanziell nicht profitiert. Für die zahlreichen Abrufe über Streamingdienste seien ihm demnach keine entsprechenden Tantiemen gezahlt worden. Der enorme Erfolg, den die Serie nach ihrer ursprünglichen Ausstrahlung entwickelte, brachte ihm somit keine nachträgliche Beteiligung ein.

Zeitweise habe er mit seinen Einnahmen nicht einmal die beruflichen Ausgaben decken können, schilderte Mitte weiter. "Ich habe dafür bezahlt, meine Karriere am Laufen zu halten, weiter voranzukommen und weiterzumachen – und alles floss zurück ins Geschäft", sagte er. Ein Überschuss sei nach dem Begleichen der Rechnungen nicht übrig geblieben. Weil er während der Dreharbeiten noch minderjährig war, wurden 15 Prozent seiner Einkünfte auf einem sogenannten Coogan-Konto bis zu seiner Volljährigkeit zurückgelegt. Zusätzlich habe ein schlechter Geschäftsmanager seine Lage belastet. Online verbreiteten Schätzungen, die sein Vermögen bei drei bis fünf Millionen US-Dollar verorteten, widersprach er deutlich: "Ich glaube, das ist das, was ich in meinem ganzen Leben verdient habe." Die anfangs unsichere Zukunft der Produktion sei ein Grund für die niedrigen Gagen gewesen. "In jeder Staffel wurde uns gesagt, dass wir abgesetzt würden", erinnerte sich RJ. Erst Streaming und Bingewatching hätten "Breaking Bad" schließlich zum großen Phänomen gemacht.

Am 12. Oktober 2026 starb RJ Mitte im Alter von 34 Jahren in Brownsville im US-Bundesstaat Texas. Seine Agentur bestätigte die Todesmeldung. TMZ berichtete unter Berufung auf einen Behördenvertreter von einem Suizid, die genauen Umstände wurden noch untersucht. Bekannt geworden war der Schauspieler vor allem durch die Figur des Walter White Jr., die in der Serie mit einer Zerebralparese lebt. Auch abseits von "Breaking Bad" blieb RJ beruflich aktiv. Er wirkte unter anderem in Projekten wie "The Oak Room", "The Recall" und "The Guardians of Justice (Will Save You!)" mit. Anfang Oktober hatte er außerdem noch Zeit mit Luis Moncada verbracht. Auf gemeinsamen Fotos in den sozialen Medien waren die beiden zusammen zu sehen. Privat schien er zuletzt ebenfalls Pläne für die Zukunft zu haben: Im vergangenen Jahr hatte er seiner Verlobten Kennedy Suarez einen Heiratsantrag gemacht.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images RJ Mitte bei der Premiere von "Animals In War" beim Tribeca Festival 2025 in New York

Getty Images RJ Mitte bei "A Man With Sole: The Impact of Kenneth Cole" im Paley Center for Media in New York City, 10. Juni 2025

Getty Images Kennedy Suarez und RJ Mitte bei der Premiere von "Animals In War" beim Tribeca Festival im Village East Cinema, New York