Als Vince Gilligan (59) das Drehbuch zu Breaking Bad schrieb, stand für ihn bereits fest, wer Walter White spielen sollte: Bryan Cranston (70). Wie aus einem Auszug des Buches "Do What You're Gonna Do: The Definitive Oral History of 'Breaking Bad'" hervorgeht, den Vanity Fair veröffentlicht hat, lag der Grund dafür in einer früheren Zusammenarbeit der beiden. 1998 hatte der Schauspieler in der Akte X-Folge "Drive" mitgespielt. Darin verkörperte er einen Mann, der gleichzeitig abstoßend und bemitleidenswert wirkte. Genau diese Mischung suchte Vince für seinen unscheinbaren Chemielehrer. Die Figur sollte sich zum Drogenboss entwickeln und trotz grausamer Taten nicht das gesamte Mitgefühl des Publikums verspielen. "Bryan war der einzige Mann, an den ich dachte, als ich das Drehbuch schrieb", stellt Vince in dem Buch klar. Unabhängig davon brachten auch Castingdirektorin Sharon Bialy und ihre Kollegin den Schauspieler ins Spiel. Sharon kannte sein Talent nicht nur aus Malcolm mittendrin, sondern auch von einem Vorsprechen am Theater, das sie beeindruckt hatte. Bei AMC stieß der Vorschlag zunächst auf Skepsis: "Sie wollen diesen Vater aus "Malcolm mittendrin"." Man fragte sich, ob ausgerechnet er das Herzstück eines so ehrgeizigen Projekts sein könne.

Für Bryan selbst war die "Akte X"-Rolle rückblickend ein echter Glücksfall. Nach seinem Film "Last Chance", für den er das Drehbuch geschrieben und Regie geführt hatte, war sein Geld aufgebraucht. Seinem Agenten machte er deshalb klar, dass er dringend einen Job brauche. Nach sieben Jahren Comedy wollte er dann bewusst ins Drama wechseln, um nicht dauerhaft auf lustige Rollen festgelegt zu werden. Mehrere Comedypiloten schlug er aus und wartete auf die passende Gelegenheit – bis "Breaking Bad" kam. Das Pilotdrehbuch fesselte ihn sofort, zumal er damals genauso alt war wie Walter White. Trotzdem fragte er sich anfangs, wie die Geschichte eines Lehrers, der mit der Drogenwelt nichts zu tun hat, über mehrere Jahre funktionieren sollte. Vince erklärte ihm sein Konzept mit dem inzwischen berühmten Bild, er wolle "Mr. Chips in Scarface verwandeln". Bryan sagte schließlich zu. Und das, obwohl ihm parallel offenbar ein deutlich besser bezahlter Pilot für eine Arztserie bei Fox in Aussicht stand. Beim Sender AMC und beim Studio war man vor dem Serienstart allerdings nicht sofort überzeugt.

Die Verantwortlichen zweifelten, ob der Sitcomstar eine anspruchsvolle Dramarolle stemmen könne. Viele kannten ihn schließlich vor allem als schrägen Familienvater aus "Malcolm mittendrin". Vince zeigte ihnen deshalb Szenen aus "Akte X" – und konnte sie damit am Ende umstimmen. Nachdem sie weiteres Material gesichtet hatte, erkannte die damalige AMC-Managerin Christina Wayne, dass Bryan ein "absolutes Chamäleon" ist. Sony-Manager Jamie Erlicht relativiert zudem die oft erzählte Geschichte eines langen Kampfes um den Darsteller. Nach der "Akte X"-Episode und Vinces leidenschaftlichem Einsatz hätten er und Zack Van Amburg innerhalb von etwa 36 Stunden zugestimmt. Laut den Beteiligten war Bryan immer die erste Wahl. Zwar seien auch andere Schauspieler geprüft worden, doch Vince hielt an seinem Favoriten fest. Dies zahlte sich aus: Walter White wurde zur ikonischen Serienfigur und "Breaking Bad" zu einem Megaerfolg.

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Bryan Cranston als Walter White

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Kevin Winter/Getty Images Bryan Cranston, Vince Gilligan und Aaron Paul

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SIPA PRESS "Malcolm mittendrin"-Cast