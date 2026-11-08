Gedenkfeier: "Breaking Bad"-Stars nehmen Abschied von RJ

Hollywood nimmt Abschied von RJ Mitte (†34). Am Samstag versammelten sich Angehörige, Freunde und ehemalige Kollegen des Schauspielers zu einer Gedenkfeier in der Hope Lutheran Church in Hollywood. Unter den Trauergästen waren zahlreiche Stars aus der Erfolgsserie Breaking Bad. Aaron Paul (47), Bryan Cranston (70) und Bob Odenkirk (64) erwiesen ihrem langjährigen Weggefährten gemeinsam die letzte Ehre. Auch Jonathan Banks und Raymond Cruz nahmen an der bewegenden Zeremonie teil und gedachten ihres früheren Kollegen. Fotos und ein Videoclip, die TMZ veröffentlichte, zeigen die Stars beim Verlassen des Gottesdienstes. Im Inneren der Kirche war dem Portal zufolge ein großes Porträt von RJ aufgestellt. Zahlreiche Blumenarrangements umrahmten das Foto des Schauspielers, vor dem die Anwesenden innehalten und sich von ihm verabschieden konnten.

Wie aus der Einladung hervorgeht, die Page Six vorliegt, begann der Gottesdienst um 13:30 Uhr. Im Anschluss an die Zeremonie war von 15:30 bis 19:30 Uhr ein Empfang im The Remix Room in Hollywood geplant. Dort sollten die Gäste bei Getränken und kleinen Speisen zusammenkommen und weitere Erinnerungen an den Verstorbenen austauschen. RJs Mutter Dyna Mitte und seine Schwester Lacianne Carriere trauerten gemeinsam mit den Weggefährten des Schauspielers. Auch RJs Freund und Schauspielkollege Gilles Marini (50) gehörte zu den Gästen. RJ war am 12. Oktober im Alter von 34 Jahren in seinem Haus in Texas durch Suizid gestorben. Die Nachricht hatte viele seiner Wegbegleiter tief erschüttert. Bryan zeigte sich nach dem Tod seines Serienkollegen öffentlich zutiefst verzweifelt. Aaron erklärte ebenfalls, dass ihm sein früherer Kollege fehlen werde. Bei der Gedenkfeier nahmen die einstigen Co-Stars nun persönlich Abschied.

Einem großen Publikum wurde RJ durch seine Rolle als Walter "Flynn" White Jr. in "Breaking Bad" bekannt. Von 2008 bis 2013 stand er fünf Staffeln lang für die Erfolgsserie vor der Kamera und verkörperte darin den Sohn von Walter White, gespielt von Bryan. Wie seine Serienfigur lebte RJ seit seiner Kindheit mit einer Zerebralparese. Seine Bekanntheit nutzte der Schauspieler, um auf die Belange von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen. Dabei engagierte er sich besonders für mehr Inklusion und Barrierefreiheit. Nach seinem Tod bedankte sich seine Familie auf X für die große Anteilnahme aus aller Welt. Zugleich kündigten die Angehörigen an, dass RJs offizielles X-Konto von seinem Team weitergeführt werden soll. Die Familie möchte RJs Vermächtnis bewahren und seine Botschaften auch künftig verbreiten.

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Getty Images RJ Mitte

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ActionPress Bryan Cranston und Aaron Paul in "Breaking Bad"

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