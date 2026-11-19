Dean Norris (63) möchte seinem verstorbenen Serienkollegen RJ Mitte (†34) ein ganz besonderes Andenken widmen. Wie der Schauspieler jetzt im Gespräch mit People verriet, sollen künftige Ausgaben seines neuen Buches "Do What You're Gonna Do: The Definitive Oral History of Breaking Bad" dem jungen Darsteller gewidmet werden. RJ war am 12. Oktober im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Rund einen Monat später machte Dean nun seine bewegende Geste öffentlich. Zum Zeitpunkt des Todes seines einstigen Co-Stars war das Buch allerdings bereits fertiggestellt. Deshalb möchte der Schauspieler die Widmung nachträglich in kommenden Exemplaren ergänzen lassen. "Ich werde irgendwann etwas veröffentlichen: 'Ich widme ihm dieses Buch'", kündigte er gegenüber People an. In dem Werk blickt Dean auf die Entstehungsgeschichte der Erfolgsserie zurück, die ihn und RJ über Jahre hinweg verbunden hat. Nach dem Tod seines Kollegen bekommt das Projekt für den Schauspieler eine ganz neue Bedeutung.

Besonders in Erinnerung geblieben ist Dean Norris die erste gemeinsame Szene mit RJ Mitte. Der Darsteller von Walter White Jr. war damals gerade einmal 14 Jahre alt und damit das jüngste Mitglied der Hauptbesetzung. "Er war so etwas wie der kleine Junge unserer Serie", erinnerte sich Dean im Gespräch mit People. Am Set habe ein enges und fürsorgliches Verhältnis geherrscht. Dabei habe die Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruht: "Wir haben uns alle um ihn gekümmert, und er hat sich um uns gekümmert, weil er so ein freundlicher und positiver Mensch war." Auch hebt Dean in seinem Buch hervor, welch große Bedeutung RJs Auftritt für die Darstellung von Menschen mit Behinderung hatte. "Das war meiner Meinung nach das erste Mal, dass die Menschen wirklich eine Figur mit einer Behinderung sahen, die nicht durch ihre Behinderung definiert wurde", schreibt der Schauspieler in "Do What You're Gonna Do: The Definitive Oral History of Breaking Bad".

Bekannt wurde RJ durch seine Rolle als Walter White Jr. in "Breaking Bad". Darin spielte er den Sohn der von Bryan Cranston (70) verkörperten Hauptfigur Walter White. Wie seine Figur lebte auch der Schauspieler selbst mit Zerebralparese. Nach seinem Tod verabschiedeten sich zahlreiche ehemalige Kollegen und Wegbegleiter von ihm. Bei einer Gedenkfeier in der Hope Lutheran Church in Hollywood erwiesen ihm unter anderem Bryan, Aaron Paul (47), Bob Odenkirk (64), Jonathan Banks und Raymond Cruz die letzte Ehre. Auch RJs Mutter Dyna erinnerte an ihren Sohn. Sie beschrieb ihn als besonders feinfühligen Menschen, der sich mit viel Empathie für andere eingesetzt habe. Zudem habe er seine Bekanntheit genutzt, um sich für Menschen mit Behinderung starkzumachen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dean Norris, bekannt aus "Breaking Bad"

Anzeige Anzeige

ActionPress / SIPA PRESS "Breaking Bad"-Cast

Anzeige Anzeige