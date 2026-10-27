Familie von RJ Mitte will sein Vermächtnis lebendig halten

Der Tod von RJ Mitte (†34) hat zahlreiche Fans weltweit erschüttert: Der Schauspieler, der in Breaking Bad als Walter White Jr. den Seriensohn von Bryan Cranston (70) spielte, starb am 12. Oktober 2026 im Alter von nur 34 Jahren. Seine Mutter Dyna hatte ihn leblos gefunden, nachdem sie sich Sorgen gemacht hatte, weil er nicht mehr ans Telefon ging. Jetzt hat sich seine Familie erstmals ausführlich zu Wort gemeldet – über das offizielle X-Konto des Darstellers. Dort dankten die Angehörigen für die große Anteilnahme, die sie seitdem erreicht hat. "Die Familie Mitte spricht ihren tiefsten Dank und ihre Wertschätzung für die überwältigende Liebe aus, die ihr seit RJs Tod aus aller Welt entgegengebracht wird", heißt es in dem Beitrag. Außerdem kündigte die Familie an, dass RJs Team den Account weiterführen werde. Man wolle einen Weg finden, "wie wir seine Geschichte lebendig halten". Durch seine Kunst und sein gesellschaftliches Engagement sollen seine Botschaften weiterhin Menschen erreichen und inspirieren.

Anstelle anderer Zuwendungen bittet die Familie um Spenden an The Mitte Foundation beziehungsweise an den Mitte Cultural District im texanischen Brownsville. Das Geld soll Kunst-, Bildungs- und Gemeindeprojekten zugutekommen, an denen der Schauspieler selbst mitgewirkt hatte. RJ war Präsident der gemeinnützigen Organisation. In ihrem Nachruf heißt es, er habe fest daran geglaubt, dass Kunst und Kultur Brücken schlagen können – zwischen Generationen, Kulturen, Gemeinschaften und Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Die Spendenseite soll dazu beitragen, sein Vermächtnis fortzuführen: Kunst soll für alle zugänglich werden, lokale Künstler sollen unterstützt und das kulturelle Erbe der Region bewahrt werden. Zum Zeitpunkt der Meldung waren von den angestrebten 100.000 US-Dollar erst 2.692 US-Dollar eingegangen. 2026 hatte der Bezirk mit Unterstützung des Schauspielers die offizielle Anerkennung durch die Texas Commission on the Arts erhalten. Heute gibt es dort Auftritte, Ausstellungen, Bildungsprogramme, Festivals und Gemeinschaftsveranstaltungen.

Seine Mutter Dyna hatte bereits kurz nach dem Verlust mit NBC News gesprochen. Sie erzählte, sie habe ihren Sohn in den drei Monaten vor seinem Tod zu einer Therapie ermutigt. Rückblickend sagte sie: "Wenn ich irgendetwas gewusst oder irgendetwas anders hätte machen können, hätte ich es wirklich getan. Ich hätte mein Leben für seines gegeben." Auch RJs 22-jährige Schwester Lacianne Carriere, die ebenfalls als Kinderstar vor der Kamera stand, verabschiedete sich mit einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien. Sie bezeichnete ihren Bruder als ihr Ein und Alles und ihre andere Hälfte. Als sie von seinem Tod erfuhr, habe sogar noch seine Erdbeer-Fanta auf ihrem Couchtisch gestanden. Lacianne hob hervor, wie sehr er ihren Musik- und Filmgeschmack, ihre Liebe zu Videospielen und ihre Sammelleidenschaft geprägt habe. Über ihre enge Verbindung schrieb sie: "Ich habe dich vollkommen geliebt. Und du hast mich genauso geliebt. Das ist alles. Der Rest ist Konfetti."

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Getty Images RJ Mitte

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Instagram / laciannee RJ Mitte mit seiner Schwester Lacianne Carriere

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Getty Images RJ Mitte und seine Mutter Dyna Mitte in New York, April 2016