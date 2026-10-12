"Breaking Bad"-Star RJ Mitte verstirbt mit nur 34 Jahren

Traurige Nachrichten aus Hollywood: RJ Mitte (34) ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Der Schauspieler, der durch seine Darstellung des Walter White Junior in der Kultserie Breaking Bad weltweite Bekanntheit erlangte, verstarb am Montag im texanischen Brownsville. Seine Agentur bestätigte die Todesmeldung gegenüber Deadline und bat zugleich darum, die Privatsphäre der Hinterbliebenen in dieser schweren Zeit zu wahren. Eine offizielle Todesursache wurde zunächst nicht genannt. Das US-Portal TMZ berichtete unter Berufung auf einen Behördenvertreter jedoch von einem Suizid. Die zuständigen Ermittler erklärten gegenüber dem Medium, dass die Untersuchung der genauen Umstände noch andauere.

In ihrem Statement fanden seine Vertreter bewegende Worte: "Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod des geliebten Schauspielers, Philanthropen und leidenschaftlichen Verfechters der Rechte von Menschen mit Behinderung RJ Mitte bekannt." Berühmt wurde der Texaner an der Seite von Bryan Cranston (70): In insgesamt 56 Episoden schlüpfte er in die Rolle von Walter White Jr., dem Seriensohn des von Bryan verkörperten Hauptcharakters. Auch nach dem Aus der Erfolgsserie blieb er der Schauspielbranche treu und stand für verschiedene Projekte wie "The Oak Room", "The Recall" oder "The Guardians of Justice (Will Save You!)" vor der Kamera. Noch Anfang Oktober hatte RJ Zeit mit seinem früheren Kollegen Luis Moncada verbracht; auf gemeinsamen Aufnahmen in den sozialen Medien waren die beiden Männer zu sehen.

Wie seine einstige Serienfigur lebte auch RJ privat mit einer Zerebralparese. Seine Prominenz nutzte der Darsteller jahrelang, um auf Inklusion aufmerksam zu machen und sich für eine bessere Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen starkzumachen. So engagierte er sich als Botschafter für Organisationen wie "United Cerebral Palsy" und "Shriners Children's" und stand zudem als Präsident der "Mitte Foundation" vor. Auch privat schien RJs Glück zuletzt perfekt: Erst im vergangenen Jahr hatte er seiner Verlobten Kennedy Suarez nach mehrjähriger Partnerschaft einen Heiratsantrag gemacht.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images RJ Mitte

Imago Der Cast von "Breaking Bad"

Getty Images RJ Mitte mit seiner Partnerin Kennedy Suarez im Juni 2025