RJ Mitte (†34) kämpfte lange gegen das Walt-Jr.-Stigma

Die Serienwelt trauert um einen ihrer bekanntesten jungen Darsteller: RJ Mitte ist am 12. Oktober 2026 in Brownsville im US-Bundesstaat Texas gestorben. Berühmt wurde der Schauspieler schon als Teenager: Mit 14 Jahren ergatterte er die Rolle des Walter White Junior in der Kultserie Breaking Bad und wurde damit über Nacht weltweit bekannt. Doch genau diese Rolle sollte ihn jahrelang begleiten – und ihm im Job auch im Weg stehen. Im Februar 2026 sprach er im Podcast "Love It Film" offen über dieses Rollenimage: "Ich hätte ohne die Serie nicht die Karriere, die ich heute habe. Gleichzeitig sagten aber viele Leute: 'Wer will Walt Jr. engagieren?' Das war eine Art Stigma, gegen das ich viele Jahre gekämpft habe. Selbst heute kämpfe ich manchmal noch dagegen." Trotz dieser Festlegung blieb RJ nach dem Serienende 2013 im Geschäft und stand nach eigener Aussage ungefähr für einen Film pro Jahr vor der Kamera.

Was er "Breaking Bad" zu verdanken hat, betonte er im selben Podcast ebenfalls: "Ich hätte ohne die Serie nicht diese Reichweite, dieses Wissen, dieses Verständnis oder diese Möglichkeiten." Der Schauspieler lebte selbst mit einer Zerebralparese – anders als seine Serienfigur war er im Alltag allerdings nicht auf Unterarmgehstützen angewiesen. Als Kind hatte er über Jahre hinweg Physio-, Ergo- und Sprachtherapie erhalten. Seine Bekanntheit nutzte er nach dem Durchbruch, um sich für Darsteller und andere Menschen mit Behinderung einzusetzen – unter anderem war er prominenter Botschafter von United Cerebral Palsy und des Shriners Hospital for Children. Noch am 30. September 2026 hatte sich RJ bei einer Vorführung des Liebesfilms "Talking To Strangers" öffentlich gezeigt. Auch ein weiteres Projekt von ihm stand kurz vor der Veröffentlichung: Der Horrorfilm "One Eye Open", in dem RJ mitwirkte, sollte am 16. Oktober und damit nur wenige Tage nach seinem Tod erscheinen.

Privat hatte der Serienstar zuletzt sein Glück gefunden: Er lebte in Brownsville mit seiner Verlobten Kennedy Suarez zusammen, der er im Oktober 2025 einen Heiratsantrag gemacht hatte. Gegenüber People geriet er nach der Verlobung regelrecht ins Schwärmen: "Ich bin überglücklich, meinen Menschen gefunden zu haben, meine Lebenspartnerin, die mich dazu bringt, besser sein zu wollen, ganz gleich, was wir tun." Weiter führte er aus: "Kennedy ist mein Ein und Alles, und ich kann es kaum erwarten, offiziell unser gemeinsames Leben zu beginnen und zu sehen, auf welche Abenteuer uns das Leben als Nächstes führt." Auch abseits der Schauspielerei war RJ in seiner Wahlheimat aktiv: Er fungierte als Präsident einer Stiftung, die nach seiner Familie benannt ist. Die Organisation setzt sich für benachteiligte Gemeinden im Süden von Texas ein. Ihr Ziel ist es, deren Wiederbelebung voranzutreiben und finanzielle Unterstützung für die betroffenen Orte bereitzustellen.

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Imago RJ Mitte spricht auf der San Diego Comic-Con International 2013 im Convention Center in San Diego

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Instagram / breakingbad Walter Jr., Walter und Holly White im Familienhaus aus "Breaking Bad"

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Getty Images Kennedy Suarez und RJ Mitte bei der Premiere von "Animals In War" beim Tribeca Festival im Village East Cinema, New York

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