Kurz vor Tod: RJ Mitte (34†) machte Partnerin einen Antrag

Die Schauspielwelt trauert um RJ Mitte (34). Der Darsteller, der durch seine Rolle in der Serie Breaking Bad weltweit bekannt wurde, ist am Montag, dem 12. Oktober 2026, im Alter von 34 Jahren in Texas gestorben. Ein Sprecher der Behörden bestätigte den Todesfall gegenüber TMZ. Die Ermittler versuchen aktuell noch zu klären, was genau die Ursache für den Tod des Schauspielers war. Besonders tragisch: RJ hinterlässt seine langjährige Lebensgefährtin Kennedy Suarez, mit der er in Brownsville zusammenwohnte. Erst etwa ein Jahr vor seinem Tod hatten sich die beiden verlobt. Der besondere Moment fand am 10. Oktober 2025 statt – ausgerechnet an Kennedys 30. Geburtstag.

Den Antrag machte RJ während des Wohltätigkeitsevents "Día del Sol" im kalifornischen Carlsbad. Die Einnahmen der Veranstaltung gingen an die Organisation United Cerebral Palsy of San Diego, für die der Schauspieler als offizieller Botschafter aktiv war. Nach der Verlobung geriet er gegenüber dem Magazin People regelrecht ins Schwärmen: "Ich bin überglücklich, meinen Menschen gefunden zu haben, meine Lebenspartnerin, die mich dazu bringt, besser sein zu wollen, ganz gleich, was wir gerade tun." Weiter erklärte er dem Blatt: "Kennedy ist mein Ein und Alles, und ich kann es kaum erwarten, unser gemeinsames Leben offiziell zu beginnen und zu sehen, auf welche Abenteuer uns das Leben als Nächstes führt." Auch seine Verlobte zeigte sich überwältigt. Auf Instagram schwärmte sie von einem absolut märchenhaften 30. Geburtstag und betonte, dass sie den Mann ihrer Träume an ihrer Seite habe. Ihren Ehrentag nutzte das Paar somit gleichzeitig für den guten Zweck und um sich gemeinsam für andere einzusetzen.

Bevor sie zusammenkamen, waren die beiden schon sehr lange befreundet. Laut einem Bericht von People kannten sich RJ und Kennedy bereits über zehn Jahre, bis sie im Urlaub merkten, dass sich tiefere Gefühle entwickelt hatten. Da die Personalerin komplett im Homeoffice arbeiten konnte, war sie oft an seiner Seite, wenn der Schauspieler für Projekte auf Reisen war. Im Oktober 2025 bedankte sich RJ auf Instagram noch ganz öffentlich bei seiner Verlobten für ihren täglichen Rückhalt und ihre Liebe. Über ihre Beziehung schrieb er damals: "Ich habe gelernt, dass Liebe nicht immer nur Sonnenschein und Regenbögen bedeutet. Für mich beruht Liebe auf Vertrauen und darauf, aneinander zu glauben – unabhängig von der Situation, in guten wie in schlechten Zeiten und bei allem dazwischen." Noch am Valentinstag 2026 teilte er gemeinsame Erinnerungen mit ihr und betonte, wie dankbar er für die Liebe und Freundlichkeit in ihrer Partnerschaft sei.

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Getty Images RJ Mitte mit seiner Partnerin Kennedy Suarez im Juni 2025

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Getty Images RJ Mitte bei der Premiere von "Animals In War" beim Tribeca Festival 2025 in New York

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Getty Images RJ Mitte und Kennedy Suarez, November 2025