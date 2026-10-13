RJ Mittes (†34) "Breaking Bad"-Kollegen trauern nach Tod

Die Serienwelt trauert um RJ Mitte (34): Der Schauspieler, der in Breaking Bad den Sohn von Walter White verkörperte, ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Seine Sprecher bestätigten, dass er am Montag in Brownsville im US-Bundesstaat Texas verstarb. TMZ berichtet, dass sich Mitte das Leben genommen habe – eine Information, die auch Bryan Cranston (70) in seinem emotionalen Abschiedspost auf Instagram aufgriff. Der Schauspieler, der in der Kultserie seinen Serienvater Walter White spielte, fand dort bewegende Worte: "Während ich das heute Abend schreibe, bin ich zutiefst verzweifelt. RJ Mitte, mein lieber Sohn aus 'Breaking Bad', ist gestorben." Bryan erinnerte in seinem Beitrag daran, dass er RJ als 14-Jährigen beim Casting für die Rolle des Walter White Jr. kennengelernt hatte. Dieser habe den Part mit Freude und Begeisterung gespielt und sich trotz seiner Cerebralparese mit großer Entschlossenheit dem anspruchsvollen Drehplan gestellt.

"Dieser Junge war ziemlich ungeschliffen, als wir im Februar 2007 den Pilotfilm drehten, aber nach und nach sahen wir, wie er zu einem wirklich guten Schauspieler heranwuchs", schrieb er. Noch wenige Wochen zuvor hätten die beiden einander geschrieben, um ein gemeinsames Mittagessen zu planen. "Aber ich weiß, dass ich ihn liebte und es über all die Jahre in der Serie und auch nachdem das Rampenlicht von 'Breaking Bad' verblasst war, sehr genossen habe, mit ihm zusammen zu sein… Ich werde dich vermissen, Sohn", verabschiedete sich Bryan. Zum Schluss richtete er einen Appell an Menschen mit Suizidgedanken, sich bei der US-amerikanischen 988 Suicide & Crisis Lifeline Unterstützung zu holen: "Es gibt Hoffnung." Auch Aaron Paul (47) zeigte sich gegenüber The Hollywood Reporter erschüttert: "Mir fehlen die Worte. Diese Nachricht bricht mir das Herz. RJ, ich liebe dich, mein Freund. Du wirst fehlen." Dean Norris erinnerte sich ebenfalls an seinen Kollegen. Obwohl RJ nicht seinen Fernsehsohn gespielt hatte, habe er am Set auf ihn aufgepasst. "Er war ein herzensguter junger Mann und wird sehr fehlen", betonte Dean gegenüber dem Magazin.

RJ lebte seit seiner Kindheit mit Cerebralparese und setzte sich später öffentlich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie für Darsteller mit Behinderungen ein. Laut Bryan leitete er zudem eine gemeinnützige Organisation, die die Gemeinschaft von Menschen mit Behinderungen unterstützte. Als Walter White Jr. gehörte er von 2008 bis 2013 über fünf Staffeln hinweg zur Besetzung der Erfolgsserie "Breaking Bad", seine Serieneltern wurden von Bryan und Anna Gunn verkörpert. Erst Anfang des Monats hatte RJ im "The Joe Vulpis Podcast" von der Zusammenarbeit mit den beiden geschwärmt: "Bryan und Anna verfügen über einen riesigen Wissensschatz und waren damals schon viele Jahre in der Branche tätig – und heute noch viel länger." Trotz der düsteren Handlung und der schweren Themen sei es am Set täglich sehr unbeschwert zugegangen, auch zwischen den Aufnahmen. Bryan beendete seinen Abschied mit einem Appell an Menschen mit Suizidgedanken, sich über die US-amerikanische 988 Suicide & Crisis Lifeline Hilfe zu holen. "Es gibt Hoffnung", schrieb er auf Instagram. Auch Aaron erinnerte daran: "Bitte wisse, dass du geliebt wirst und nicht allein bist. Vergiss das niemals."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images RJ Mitte bei "A Man With Sole: The Impact of Kenneth Cole" im Paley Center for Media in New York City, 10. Juni 2025

ActionPress Bryan Cranston und Aaron Paul in "Breaking Bad"