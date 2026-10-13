"Breaking Bad"-Star RJ Mitte tot: Sprecher bestätigt Ursache

Trauer um einen Schauspieler, der einer ganzen Serie ein Gesicht gab: RJ Mitte (34) ist am Montag, dem 12. Oktober 2026, im Alter von 34 Jahren gestorben. Ein Sprecher des Darstellers bestätigte gegenüber People, dass RJ Suizid beging. Die Polizei von Brownsville war um 12:50 Uhr Ortszeit zu seinem Wohnhaus gerufen worden. Als die Beamten dort eintrafen, fanden sie den Schauspieler bereits leblos vor. Um 13:32 Uhr Ortszeit wurde der Schauspieler schließlich für tot erklärt. Nach damaliger Einschätzung gab es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Nach Bekanntwerden des Todes bat die Familie des Breaking Bad-Stars gemeinsam mit seinem engsten Umfeld darum, ihre Privatsphäre zu respektieren und ihnen in dieser schweren Zeit Ruhe zu gewähren.

Zu Beginn hatten die Ermittler erklärt, dass sowohl die Todesursache als auch die Todesumstände aufgrund der laufenden Untersuchungen noch ungeklärt seien. Eine abschließende Bewertung sollte erst nach der rechtsmedizinischen Autopsie erfolgen. Diese scheint nun abgeschlossen zu sein. In einer ersten Stellungnahme seines Sprechers, die das Magazin veröffentlichte, hieß es: "Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod des geliebten Schauspielers, Philanthropen und leidenschaftlichen Aktivisten für die Rechte von Menschen mit Behinderung RJ Mitte bekannt." Bekannt wurde RJ vor allem durch seine Rolle als Walter "Flynn" White Jr., die er in allen fünf Staffeln von "Breaking Bad" spielte.

RJ hinterlässt seine langjährige Lebensgefährtin Kennedy Suarez. Das Paar lebte gemeinsam in Brownsville. Erst rund ein Jahr vor seinem Tod hatten sich die beiden verlobt. Der Antrag fiel auf den 10. Oktober 2025, ausgerechnet an Kennedys 30. Geburtstag. Laut People stellte RJ Kennedy während des Wohltätigkeitsevents "Día del Sol" im kalifornischen Carlsbad die Frage aller Fragen. Die Einnahmen gingen an United Cerebral Palsy of San Diego, für die er als offizieller Botschafter aktiv war. Nach der Verlobung sagte RJ gegenüber dem Newsportal: "Ich bin überglücklich, meinen Menschen gefunden zu haben, meine Lebenspartnerin, die mich dazu bringt, besser sein zu wollen, ganz gleich, was wir gerade tun."



Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images RJ Mitte bei "A Man With Sole: The Impact of Kenneth Cole" im Paley Center for Media in New York City, 10. Juni 2025

Imago RJ Mitte spricht auf der San Diego Comic-Con International 2013 im Convention Center in San Diego

Getty Images Kennedy Suarez und RJ Mitte bei der Premiere von "Animals In War" beim Tribeca Festival im Village East Cinema, New York