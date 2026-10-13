So hart trainiert Lorik Bunjaku für Fame Fighting vs. Tommy

Am 17. Oktober wird es für Lorik Bunjaku (30) ernst: Bei Fame Fighting steigt der 30-Jährige gegen Tommy Pedroni (31) in den Boxring. Dass er für das Duell bestens gerüstet sein will, macht der Realitystar nun im Gespräch mit Promiflash deutlich. Seit rund zwei Monaten trainiert er nach eigenen Angaben intensiv mit Profiboxern und absolviert deren vollständiges Trainingsprogramm. Die harte Vorbereitung scheint sich für Lorik bereits auszuzahlen, denn körperlich fühlt er sich so gut wie noch nie. "Die Vorbereitung läuft top. Also, ich bin fitter denn je zuvor", schwärmt er. Entsprechend groß ist sein Selbstvertrauen vor dem bevorstehenden Kampf. Weil er sich regelmäßig mit professionellen Boxern misst, sieht er auch seinem Gegner gelassen entgegen. "Wenn ich gegen solche Leute bestehe, dann gegen Tommy schon zehnmal", zeigt sich Lorik siegessicher.

Dass Lorik sich für das Duell mit Tommy bestens gewappnet sieht, liegt auch an seiner sportlichen Vergangenheit. Schon in seiner Jugend spielte der Realitystar Fußball in der Jugend-Bundesliga und konnte sich dadurch eine gute Grundfitness aufbauen. "Ich bin generell ein Athlet, sage ich jetzt mal, in allen Bereichen, in allen Belangen", erklärte er. Neben seiner Erfahrung setzt der 30-Jährige vor allem auf einen bewussten Lebensstil. "Ich rauche nicht, ich trinke nicht wirklich viel, nur mal gelegentlich auf einer Veranstaltung", stellte er klar. Auch beim Boxtraining überlässt Lorik offenbar nichts dem Zufall. "Seit zwei Monaten bin ich tipptopp vorbereitet. Ich trainiere mit Profiboxern, mache deren Vorbereitung und habe mit denen Sparring." An Selbstvertrauen mangelt es ihm vor dem Aufeinandertreffen mit Tommy somit jedenfalls nicht.

Mit Tommy wartet auf Lorik allerdings ein Gegner, der seine Qualitäten im Boxring bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Der ehemalige Profischwimmer ist bei Fame Fighting bislang ungeschlagen und konnte alle drei seiner bisherigen Kämpfe für sich entscheiden. Zuletzt sprang er im Juni kurzfristig für den an der Hand verletzten Kevin Njie (30) ein und trat im Cruisergewicht gegen den britischen Influencer und Boxer Fes Batista an. Obwohl Tommy nur wenig Vorbereitungszeit blieb, dominierte er das Duell über weite Strecken. Mit harten rechten Treffern setzte er seinem Kontrahenten immer wieder zu und schickte ihn mehrfach zu Boden, bevor der Kampf schließlich durch technischen Knock-out zu seinen Gunsten entschieden wurde. Lorik bekommt es am 17. Oktober somit mit einem erfahrenen Fame-Fighting-Teilnehmer zu tun, der seine Siegesserie sicherlich fortsetzen möchte.

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Imago Lorik Bunjaku bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Tommy Pedroni beim roten Teppich von Fame Fighting 2024 im Bonner Maritim Hotel

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IMAGO / Future Image Lorik Bunjaku bei der "The Power"-Premiere in Berlin

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