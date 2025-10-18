Knock-out: Tommy gewinnt Fame-Fighting-Match gegen Calvin

Tommy Pedroni (30) hat es geschafft: Beim Fame Fighting-Event in Essen, das bei Bild übertragen wird, traf der Reality-TV-Star am Samstagabend auf Calvin Steiner – und schickte seinen früheren Germany Shore-Kollegen spektakulär zu Boden. Mit einer blutigen Nase gelang es dem Ex-Profischwimmer, seinen Kontrahenten mit sauberen Schlägen knock-out zu schlagen. Calvin fiel ohne große Regung nach hinten und blieb vorerst ohne Regung liegen. Schon in der ersten Runde kristallisierte sich heraus, dass Tommy im Kampf gegen Calvin keine Chance zum Angriff ungenutzt lässt.

Tommys Freundin Paulina Ljubas (28) sah sich den Kampf ihres Freundes aus nächster Nähe an – ein unschöner Anblick, wie sie im Interview klarstellte. "Es war schon schlimm. [...] Ich habe es nicht erwartet, es tut schon sehr weh zu sehen", gestand sie unter Tränen. Doch vor allem drückte sie für Tommys Gegner Calvin ihr Mitgefühl aus: "Mir tut gerade Calvin leid, ich hoffe, dass es ihm gut geht. Ganz großen Respekt an Calvin. Ich muss sagen, ich hab ihn unterschätzt, aber ich bin so stolz – ich bin so stolz auf Tommy." Auch der Sieger des Kampfes zeigt sich respektvoll gegenüber Calvin: "Calvin hat den Kampf in einer Woche angenommen, das hätte ich nicht gemacht – riesigen Respekt an Calvin."

Ursprünglich hätte Tommy am Samstag eigentlich gegen Twitch-Star MckyTV in den Ring steigen sollen. Doch der Streamer musste seinen heiß ersehnten Comeback-Kampf kurzfristig absagen. Grund war ein Trainingsunfall, bei dem er sich das Jochbein brach. Dies verkündete Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez auf der Pressekonferenz vor dem Event. MckyTV hatte sich wochenlang vorbereitet und über 15 Kilo abgenommen. Die Nachricht vom Ausfall enttäuschte nicht nur ihn selbst, sondern auch viele Fans.

Imago Calvin Steiner und Tommy Pedroni, Fame Fighting 2025

Imago Tommy Pedroni bei der Pressekonferenz von Fame Fighting, 2025

Instagram / mckytv MckyTV, Streamer

