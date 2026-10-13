Verstorbener RJ Mitte gab Menschen mit Behinderung Hoffnung

RJ Mitte ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Weltweite Bekanntheit erlangte der Schauspieler durch seine Rolle in der preisgekrönten Serie Breaking Bad: Dort verkörperte er Walter White Jr., den Sohn der von Bryan Cranston (70) gespielten Hauptfigur Walter White. Wie seine Serienfigur lebte auch RJ (34) selbst mit Zerebralparese. Seine Bekanntheit nutzte er, um anderen Betroffenen Mut zu machen und sich für Inklusion sowie die Rechte von Menschen mit Behinderung starkzumachen. "Ich hoffe, eine 'Gebt niemals auf'-Mentalität zu vermitteln. Wenn es etwas gibt, das ihr im Leben wollt, verfolgt es, egal, wie schwer es sein mag. Haltet eure Träume am Leben. Verliert nicht aus den Augen, wer ihr werden wollt", appellierte er noch Ende des vergangenen Jahres gegenüber Future of Personal Health an junge Menschen mit Behinderung.

Zerebralparese, eine neurologische Erkrankung, die Bewegungen, Muskeltonus und motorische Fähigkeiten beeinträchtigt, wurde RJ im Alter von drei Jahren diagnostiziert. Den größten Teil seiner Kindheit habe er auf Krücken verbracht. Im Teenageralter konnte seine Gehfähigkeit durch Sport, unter anderem in Form von Fußball, und Bewegung verbessert werden. "Dehnen war eines der wichtigsten Hilfsmittel für mich. Außerdem verlasse ich mich auf warme Duschen und Bäder, um meine Muskeln zu entspannen, insbesondere um die Spastik besser in den Griff zu bekommen", erklärte RJ. Im Großen und Ganzen verdanke er jedoch seiner Mutter, dass er im Laufe der Jahre körperlich befähigt war, ohne Rollstuhl auszukommen: "Man sagte mir, ich würde einen Rollstuhl brauchen, weil ich meine Beine nicht beugen konnte. Meine Mutter dehnte meine Beine und drängte mich wirklich dazu, dorthin zu gelangen, wo ich heute bin. Ich verdanke meiner Mutter wirklich alles."

RJ ist am 12. Oktober 2026 im Alter von 34 Jahren verstorben. Wie ein Sprecher des Serienstars gegenüber People bestätigte, beging er Suizid. Als die gegen Mittag gerufenen Beamten aus Brownsville an seinem Wohnhaus eintrafen, war es für jede Hilfe zu spät. Der Darsteller wurde um 13:32 Uhr für tot erklärt. "Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod des geliebten Schauspielers, Philanthropen und leidenschaftlichen Aktivisten für die Rechte von Menschen mit Behinderung RJ Mitte bekannt", teilte der Sprecher in einem Statement mit.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago RJ Mitte spricht auf der San Diego Comic-Con International 2013 im Convention Center in San Diego

Instagram / breakingbad Walter Jr., Walter und Holly White im Familienhaus aus "Breaking Bad"

Getty Images RJ Mitte bei "A Man With Sole: The Impact of Kenneth Cole" im Paley Center for Media in New York City, 10. Juni 2025