RJ Mittes (†34) Beziehung soll zuletzt stark gekriselt haben

Der plötzliche Tod des als Walter Jr. in der Kultserie Breaking Bad bekannt gewordenen Schauspielers RJ Mitte (†34) im Alter von 34 Jahren hat Fans weltweit fassungslos zurückgelassen. Während die Trauer über den Verlust tief sitzt, rücken nun zunehmend Details über die turbulenten Wochen vor seinem tragischen Ende in den Fokus der Öffentlichkeit. Laut TMZ soll vor allem das angespannte Verhältnis zu seiner Verlobten Kennedy Suarez schwer auf dem Gemüt des Darstellers gelastet haben. Kennedy hatte das gemeinsame Zuhause in Texas aus beruflichen Gründen verlassen, um in Georgia Fuß zu fassen, während der Schauspieler einen Umzug strikt ablehnte. Durch die räumliche Trennung und unterschiedliche Lebensentwürfe habe sich die Distanz zwischen den beiden Partnern in der Folgezeit dramatisch verfestigt.

Bereits seit dem Spätsommer des Vorjahres soll es in der Beziehung immer wieder heftige Krisen gegeben haben, die von Insidern als emotional extrem belastend beschrieben werden. Zeitweise legte die Verlobte, die nun sogar RJs Beisetzung fernblieb, ihren Ring ab und verwies auf Sicherheitsbedenken, während enge Vertraute von einem stetigen seelischen Abstieg des Schauspielers berichteten. Seine Mutter Dyna schilderte zudem, dass eine verletzende Bemerkung eines Bekannten den Sohn in seinen letzten Stunden womöglich aus dem emotionalen Gleichgewicht gebracht habe. Mit Blick auf den stark belasteten psychischen Zustand räumte sie voller Reue ein, dass sie sich wünsche, sie hätte ihn vehementer zu einer professionellen Therapie gedrängt. Die genauen Umstände bleiben trotz dieser intimen Einblicke ein schmerzhaftes Puzzle aus privaten Enttäuschungen und ungelösten Konflikten.

Zusätzliche Brisanz brachten Berichte über Reibereien zwischen der Verlobten und der Familie des Verstorbenen, wonach angeblich ein kompletter Kontaktabbruch im Raum gestanden habe. Demgegenüber zeichneten andere Weggefährten das Bild eines zugewandten und hoffnungsvollen Menschen, der sich nach der Verlobung im Jahr 2025 voller Tatendrang neuen Projekten außerhalb Hollywoods widmete. Noch wenige Tage vor dem tragischen Vorfall hatte er in einem Podcast über die Abgründe und Chancen des Lebens gesprochen. "Ich sage den Leuten, wisst ihr, jeder Traum kann auch ein Albtraum sein, aber lebt ihn einfach weiter, macht einfach weiter", erklärte er dort. Dieser Ausspruch hallt nun umso schmerzlicher nach und erinnert an den schmalen Grat zwischen öffentlichem Erfolg und privatem Schmerz.

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Getty Images RJ Mitte und Kennedy Suarez, November 2025

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Getty Images Kennedy Suarez und RJ Mitte bei der Premiere von "Animals In War" beim Tribeca Festival im Village East Cinema, New York

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Getty Images RJ Mitte und seine Mutter Dyna Mitte in New York, April 2016