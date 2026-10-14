Bezahlt Yasin Cilingir Aleks Petrovics Autowäsche?

Im Zoff zwischen Yasin Cilingir (35) und Aleksandar Petrovic (35) um ein beschmiertes Auto scheint sich zumindest eine kleine Einigung anzubahnen. Nachdem Yasin den Wagen seines Fame Fighting-Gegners vor der Pressekonferenz verunstaltet hatte, reagierte Aleks wütend und forderte eine Reinigung des Fahrzeugs. Damit scheint Yasin überraschenderweise kein Problem zu haben, wie er nun gegenüber Promiflash verriet. "Er kann von mir aus die Autowäsche haben. Das ist gar kein Problem", erklärte der Realitystar. Wirklich versöhnlich klingt seine Reaktion allerdings nicht, denn einen Seitenhieb konnte er sich anschließend nicht verkneifen: "Soll er sich einen Kuchen backen", spottete Yasin. Obwohl er der Forderung seines Kontrahenten damit grundsätzlich zustimmt, scheint sich an der angespannten Stimmung zwischen den beiden vor ihrem bevorstehenden Boxkampf wenig geändert zu haben.

Hinter der Aktion steckt laut Yasin allerdings mehr als eine spontane Provokation. Wie er im Gespräch erklärte, habe Aleks ihn bereits seit Wochen mit verschiedenen Videos gereizt. "Ich habe das vor der Pressekonferenz gemacht. Vor Wochen hat er ja schon angefangen, mit seinen Videos zu sticheln, und ich hasse es einfach", schilderte der Realitystar. Schon während der Dreharbeiten zu Prominent getrennt sei es deshalb zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. "Ich hab es ihm schon auch bei 'Prominent getrennt' gesagt: Lass es. Man macht sich daraus keinen Spaß", erinnerte er sich. Die Schmiererei versteht er deshalb offenbar als Reaktion auf die wiederholten Sticheleien. Dass Aleks darüber alles andere als begeistert ist, scheint Yasin wenig zu stören. "Und jetzt hat er eine neue Erinnerung. Jetzt kann er schön lange darüber sprechen", legte er spöttisch nach.

Wie heftig der Streit zwischen Yasin und Aleks bereits eskaliert ist, zeigte sich bei der Pressekonferenz zu "Fame Fighting". Dort hielt Yasin plötzlich sein Handy hoch und präsentierte ein Foto, auf dem ein weißer Penis auf dem Lack von Aleks' Auto zu sehen war. Zunächst glaubte sein Kontrahent noch, dass es sich um eine mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte Fälschung handelte. Doch während einer Werbepause bestätigte ihm ein Sicherheitsmitarbeiter, dass die Schmiererei auf dem Parkplatz tatsächlich zu sehen war. Daraufhin geriet die Situation außer Kontrolle: Beide Realitystars sprangen auf und wollten aufeinander losgehen, konnten jedoch von mehreren Sicherheitskräften und ihrem Kollegen Gigi zurückgehalten werden. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es deshalb nicht. Die Gelegenheit, ihren Konflikt sportlich auszutragen, bekommen Yasin und Aleks ohnehin bei "Fame Fighting", wo sie im Boxring aufeinandertreffen werden.

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Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

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Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovics Ferrari, August 2026

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RTL Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"