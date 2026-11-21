Yasin Cilingir (35) hat seinen Fans einen ungewöhnlich offenen Einblick in sein Verhältnis zu Samira Cilingir (29) gegeben. Am Sonntagabend meldete sich der Realitystar in seiner Instagram-Story zu Wort und berichtete von einem besonderen Erlebnis. Offenbar hatte er den Tag gemeinsam mit Samira und den gemeinsamen Kindern verbracht. Für Yasin war es ein "wirklich wunderschöner Tag". Dabei wollte er jedoch nichts beschönigen und sprach auch die Schwierigkeiten zwischen ihm und der Mutter seiner Kinder offen an. "Und wisst ihr, egal wie schwierig es manchmal zwischen Samira und mir ist – und glaubt mir, es gibt auch Momente, da ist es einfach richtig scheiße –, bin ich trotzdem unglaublich dankbar, dass wir es schaffen, für unsere Kinder gemeinsam da zu sein", erklärte er. Trotz persönlicher Differenzen scheint für die beiden damit eines festzustehen: Als Eltern wollen sie weiterhin an einem Strang ziehen.

Wie Yasin weiter erklärte, gestaltet sich das gemeinsame Familienleben nicht immer einfach. Weder er noch Samira seien perfekt, räumte der Love Island-Star ein. Dennoch habe sich ihr Umgang miteinander inzwischen etwas entspannt: "Wir haben uns in einigen Dingen verbessert." Für ihn stehe dabei vor allem eines außer Frage: das Wohl ihrer gemeinsamen Kinder. "Am Ende geht es nicht um uns, sondern um unsere Kinder. Und genau das sollten sie niemals ausbaden müssen", betonte der zweifache Vater. Ihre persönlichen Differenzen wollen die beiden demnach nicht auf dem Rücken ihres Nachwuchses austragen. Neben den familiären Themen gab Yasin auch ein kleines Gesundheitsupdate. Momentan macht ihm ein hartnäckiger Husten zu schaffen, der einfach nicht verschwinden will. Der 35-Jährige hofft deshalb, dass die Beschwerden bald nachlassen und er wieder richtig fit ist.

Das Liebesleben von Yasin und Samira hatte zuletzt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Nach der Reunion von Prominent getrennt hatten die beiden überraschend noch einmal zueinandergefunden und ihrer Beziehung eine zweite Chance gegeben. Doch das Liebescomeback hielt nicht lange: Bereits nach wenigen Monaten war die erneute Beziehung wieder Geschichte. Von anhaltendem Streit scheint zwischen den beiden dennoch keine Rede zu sein. Schon im August 2026 beschrieb Samira das Verhältnis zu ihrem Ex als entspannt. Mit seinen aktuellen Worten macht nun auch Yasin deutlich, dass es zwar weiterhin schwierige Momente gibt, beide aber bemüht sind, ihre persönlichen Differenzen nicht auf dem Rücken ihrer Kinder auszutragen. Gemeinsame Unternehmungen wie der Ausflug am Sonntag gehören für die getrennten Eltern offenbar weiterhin dazu.

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Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir im April 2022

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Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir, April 2025

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