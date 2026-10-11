Yasin bemalt Alek's Auto bei "Fame Fighting"-Pressekonferenz

Bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting, bei der auch Promiflash vor Ort war, sind Aleksandar Petrovic (35) und Yasin Cilingir (35) heftig aneinandergeraten. Die beiden Reality-TV-Stars, die bei dem Kampfevent eigentlich erst im Boxring aufeinandertreffen sollten, standen sich bereits beim Pressetermin beinahe körperlich gegenüber. Für den Eklat sorgte ein Foto, das Yasin plötzlich auf seinem Handy präsentierte. Darauf war Aleks' Auto zu erkennen, auf dessen Lack offenbar ein weißer Penis gesprüht worden war. Zunächst glaubte Aleks allerdings nicht, dass die Aufnahme echt sei. Er vermutete eine KI-Fälschung und ging davon aus, dass sein Wagen unbeschädigt auf dem Parkplatz stehe. Während einer kurzen Werbeunterbrechung erhielt er jedoch eine unerfreuliche Nachricht: Ein Sicherheitsmitarbeiter bestätigte ihm, dass die Schmiererei tatsächlich vorhanden sei. Daraufhin eskalierte die Situation: Beide Kontrahenten sprangen von ihren Plätzen auf und wollten aufeinander losgehen. Erst das Eingreifen mehrerer Sicherheitskräfte und Realitystar Gigi (27) verhinderte eine handfeste Auseinandersetzung.

Mit der Präsentation des Fotos hatte Yasin offenbar ganz bewusst versucht, seinen Gegner zu provozieren. Dabei erweckte er den Eindruck, selbst hinter der Schmiererei auf Aleks' Wagen zu stecken. Weitere Aufnahmen auf seinem Handy ließen schließlich auch bei Aleks die letzten Zweifel an der Echtheit der Bilder schwinden. Als ihm klar wurde, dass sein Auto tatsächlich verunstaltet worden war, reagierte der Realitystar entsprechend wütend. Er war kaum noch auf seinem Platz zu halten und wollte am liebsten sofort zum Parkplatz gehen, um den Schaden mit eigenen Augen zu begutachten. Doch die angespannte Stimmung zwischen den beiden Männern spitzte sich weiter zu, bis sie schließlich aufsprangen und sich direkt gegenüberstanden. Besonders Gigi versuchte daraufhin, die Situation zu entschärfen. Er kümmerte sich vor allem darum, Yasin zu beruhigen und ihn von seinem Kontrahenten wegzudrängen. Zusammen mit den anwesenden Bodyguards und weiteren Beteiligten gelang es ihm schließlich, die beiden Streithähne voneinander fernzuhalten.

Dass Yasin ausgerechnet Aleks' Wagen zum Gegenstand seiner Provokation machte, dürfte den Reality-TV-Bekannten besonders geärgert haben. Schließlich ist Aleks für seine Leidenschaft für luxuriöse Autos bekannt. In der Vergangenheit gehörte unter anderem ein roter Ferrari 488 GTB zu seinem Fuhrpark, den er auch regelmäßig auf seinen Social-Media-Kanälen zur Schau stellte. Mit der Schmiererei wurde somit ein Besitz beschädigt, der für ihn offenbar einen hohen Stellenwert hat. Die ohnehin aufgeheizte Stimmung zwischen den beiden "Fame Fighting"-Kontrahenten erreichte dadurch einen neuen Höhepunkt. Dabei war eigentlich vorgesehen, dass Aleks und Yasin ihre Differenzen erst beim offiziellen Kampfevent im Ring austragen. Stattdessen drohte die Auseinandersetzung schon während der Pressekonferenz außer Kontrolle zu geraten. Dass es letztlich nicht zu einer vorzeitigen Prügelei kam, war vor allem dem schnellen Eingreifen von Gigi und den Sicherheitskräften zu verdanken.

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Collage: IMAGO / BOBO, Imago Collage: Yasin Cilingir und Aleksandar Petrovic

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Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovics Ferrari, August 2026

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Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell