Bahnt sich da etwa eine Romanze an? In Das große Promi-Büßen kommen sich Georgina Fleur (36) und Aleksandar Petrovic (35) überraschend nahe – und das auch noch ganz ungeniert. In der Show kuscheln die beiden ausgiebig, tauschen Zärtlichkeiten aus und rücken eng zusammen. Zwischendurch macht es sich Georgina sogar auf dem geräumigen Schoß des selbsternannten maskulinen Mannes bequem. Die Konkurrenz beäugt das bunte Treiben derweil begeistert: Raffaela Raab und Nadja Großmann feiern die mögliche Lovestory schon jetzt, als stünde in Kürze die Hochzeit vor der Tür. In der Runde macht Georgina schließlich auch keinen Hehl aus ihren Gefühlen: "Ich mag ihn schon voll", schwärmt sie und betont: "Sonst würde ich mich nicht die ganze Zeit so an ihn kuscheln."

Nadja sieht sich in dem Format längst als Kupplerin vom Dienst. "Ich habe das Ganze ins Rollen gebracht und habe sie sozusagen auch verkuppelt. Die nähern sich von Tag zu Tag mehr an, tauschen Zärtlichkeiten aus, streicheln sich, hocken auf dem Schoß. Ich finde das schon süß", erklärt sie in der Sendung. Raffaela bedankt sich augenzwinkernd bei Georgina: "Danke, dass du diesem Format noch eine Lovestory gegeben hast." Laut Georgina habe sie Aleks vor dem Dreh gar nicht als möglichen Flirt auf dem Schirm gehabt, doch dann kam die Sache mit dem Bart. Auf Georginas Wunsch hin griff Aleks in einer vorausgegangenen Episode der Show plötzlich zum Rasierer und traf damit bei ihr genau den richtigen Nerv: "Der springende Punkt war das Bartrasieren. Als er gesagt hat, er macht den Bart ab, da war ich so: 'Geil, er hört auf mich.'"

Ganz so verliebt wie im Büßercamp klang Georgina allerdings nicht mehr, nachdem die Kameras aus waren. Nach dem Ende der Dreharbeiten spielte die Realitydarstellerin die Liebesgerüchte im Gespräch mit Promiflash drastisch herunter: Sie könne gar nicht nachvollziehen, wie diese Spekulationen überhaupt zustande gekommen seien, betonte die Wahl-Dubaierin irritiert. Dass sie die Spekulationen womöglich selbst angeheizt haben könnte, um Aufmerksamkeit zu erzielen, wies Georgina entschieden von sich: "Nee. Ich spiele generell gar nicht mit Gerüchten. Ich habe es auch nicht nötig."

Die fünfte Staffel von "Das große Promi-Büßen" ist seit dem 26. Oktober 2026 auf Joyn verfügbar. Am Dienstag, den 24. November, folgt um 22:10 Uhr die Free-TV-Premiere bei SAT.1.

Anzeige Anzeige

Joyn Georgina Fleur und Aleks Petrović in "Das große Promi-Büßen", 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Aleks Petrović und Georgina Fleur in "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige