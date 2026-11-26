Yasin Cilingir (35) hat sich offen zum Ende seiner Ehe geäußert. In seiner Instagram-Story sprach der Realitystar jetzt darüber, was aus seiner Sicht zur Trennung und schließlich zur Scheidung geführt hat. Allein in seinem Wagen sitzend richtete der Familienvater seine Worte unmittelbar an seine Community. Die Hauptursache für das Scheitern der Ehe macht er bei der Kindererziehung fest: In diesem Bereich hätten seine Ansichten und die seiner Ex-Partnerin Samira Cilingir (29) einfach nicht zusammengepasst, was das Miteinander massiv auf die Probe gestellt habe. Sich selbst charakterisiert Yasin als herzlichen Vater, der im Bedarfsfall jedoch auch Konsequenz und Strenge zeigt. Versuchen seine Kinder, ihm "auf der Nase herumzutanzen", ziehe er klare Grenzen und bleibe konsequent. Die unterschiedlichen Ansätze im Umgang mit dem Nachwuchs seien laut ihm ein wesentlicher Auslöser dafür gewesen, dass die Ehe am Ende zerbrochen sei.

Eine Doppelmoral stößt dem Familienvater dabei besonders sauer auf: Einerseits werde ihm seine klare Linie oft vorgeworfen – doch sobald der nachgiebigere Erziehungsstil nicht mehr weiterhelfe, sei seine Konsequenz plötzlich wieder willkommen. In einem eingeblendeten Text in seiner Story schrieb Yasin dazu: "Ich bin kein perfekter Vater. Ich bin streng, manchmal laut, aber genauso liebevoll." Und weiter: "Was mich stört, ist, wenn meine Konsequenz kritisiert wird, aber plötzlich gefragt ist, sobald die eigene Erziehung an ihre Grenzen stößt. Selbstreflexion gehört eben auch zur Erziehung." Mit diesen deutlichen Worten macht der TV-Star klar, dass die Meinungsverschiedenheiten rund um die Kinder für ihn weit mehr waren als kleine Reibereien im Alltag. Der Streit über den richtigen Umgang mit dem Nachwuchs habe demnach zur Trennung beigetragen.

Äußerst skeptisch reagiert Yasin vor allem dann, wenn Kinder am laufenden Band mit Präsenten oder Bargeld bedacht werden. Dabei spielt die Höhe des Betrags für ihn gar keine Rolle – selbst bei einem einzelnen Euro runzelt er bereits die Stirn. Seinen Kindern möchte er vermitteln, den Wert von Geld und kleinen Gesten zu achten, statt derartige Dinge als bloße Selbstverständlichkeit abzutun. "Ich finde, man sollte das schätzen, was man bekommt, und nicht alles als selbstverständlich sehen", erklärte er in seiner Story. Trotz seines strengen Kurses legt der Realitystar Wert darauf, dass er seinen Kindern ebenso viel Liebe entgegenbringt. Zugleich betont er, seine eigene Rolle als Vater selbstkritisch zu betrachten. So gab er offen zu, kein perfekter Papa zu sein und manchmal auch laut zu werden. Strenge und Zuneigung schließen sich für Yasin, der Samira noch in seinem Herzen hat, nach eigener Aussage nicht aus.

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