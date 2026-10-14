Joe Manganiello bekam irres Entführungsangebot für Sofías Ex

Joe Manganiello (49) enthüllt in seinen neuen Memoiren "Bloodlines" eine unglaubliche Geschichte aus seiner Ehe mit Sofía Vergara. Ein enger Freund soll dem Schauspieler damals angeboten haben, Sofías Ex-Partner Nick Loeb (51) entführen und brutal zusammenschlagen zu lassen. Hintergrund war der jahrelange Rechtsstreit um eingefrorene Embryonen, den der Unternehmer gegen die Modern Family-Darstellerin führte. Der namentlich nicht genannte Freund habe über einflussreiche Kontakte in der privaten Sicherheitsbranche verfügt und Joe versichert, dass niemand Fragen stellen würde. Der vorgeschlagene Plan hatte es in sich: Nick sollte auf offener Straße verschleppt, gefesselt und mit verbundenen Augen in einem Lieferwagen in ein abgelegenes Waldgebiet gebracht werden. Dort hätte man ihm zunächst eine Warnung ausgesprochen, ihn anschließend beinahe zu Tode geprügelt und schließlich allein zurückgelassen.

Besonders brisant: Joe gibt zu, das Angebot nicht sofort ausgeschlagen zu haben. Sein Beschützerinstinkt habe ihn zumindest kurz darüber nachdenken lassen. Letztlich sei ihm die Sache aber zu weit gegangen. Der Schauspieler habe vor allem die karmischen Konsequenzen gefürchtet – eine mögliche Gefängnisstrafe in diesem Leben oder eine noch schlimmere Strafe im nächsten. "Ich sagte: 'Danke, aber nein danke' zu diesem großzügigen Angebot", schreibt er in seinen Memoiren. Stattdessen habe er mit Sofía eine klare Vereinbarung getroffen: Sollten sie Nick zufällig irgendwo begegnen, würden sie den Ort sofort verlassen. Joe habe nämlich befürchtet, dass er seinem Ärger andernfalls nicht widerstehen und dem Unternehmer ins Gesicht schlagen könnte. Sofía und Nick waren von 2010 bis 2014 ein Paar und hatten während ihrer Beziehung Embryonen einfrieren lassen. Nach der Trennung entbrannte darüber ein erbitterter Rechtsstreit. 2016 reichte Nick in Louisiana eine Klage ein, die ein Recht auf Leben für die Embryonen geltend machen sollte. Das Verfahren wurde laut damaligen Gerichtsunterlagen, die E! News vorlagen, mangels persönlicher Zuständigkeit abgewiesen. Eine Anfrage des Portals an Nicks Vertretung blieb zunächst unbeantwortet.

Joe und Sofía hatten 2015 geheiratet, 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt. Inzwischen sind die beiden geschieden. In "Bloodlines" blickt der Schauspieler auch auf seinen siebenjährigen Kampf gegen eine rätselhafte Autoimmunerkrankung zurück, der ihre Ehe emotional belastet habe. Zuletzt sorgte das frühere Paar erneut für Gesprächsstoff: Anfang Oktober teilte Sofía in ihrer Instagram-Story einen Beitrag ihres Sohnes Manolo über den Unterschied zwischen einem guten und einem narzisstischen Mann. Außerdem veröffentlichte sie ein von Tom Brady (49) verbreitetes Zitat darüber, wie wichtig es sei, über sich selbst lachen zu können. Als Joe daraufhin bei "CBS Mornings" auf einen möglichen Narzissmus-Vorwurf angesprochen wurde, wies er diese Interpretation zurück. In seinem Buch gehe es vielmehr um seine persönlichen Erfahrungen mit Leid, ums Überleben und um Hoffnung. Privat hat der Hollywoodstar inzwischen ein neues Kapitel aufgeschlagen: Er ist mit Caitlin O'Connor (36) verlobt.

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Getty Images Joe Manganiello

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Getty Images Nick Loeb und Sofia Vergara bei den Golden Globes, 2014

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Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2019