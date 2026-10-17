Joe Manganiello kämpft sieben Jahre um seine Gesundheit

Die vergangenen sieben Jahre waren für Joe Manganiello (49) nicht einfach – das zeigt er jetzt mit einem sehr persönlichen Posting auf Instagram. Der Schauspieler erklärt dort, dass er an einer Autoimmunerkrankung leidet, die bis heute weder genau benannt noch diagnostiziert werden konnte. In einer lebensrettenden Notoperation musste ihm schließlich der komplette Dickdarm entfernt werden. Die Folgen waren drastisch, wie er zu dem Foto schreibt. "In den Tagen nach der Entfernung meines Dickdarms begann mein Gewicht rapide zu sinken. In den zwei Wochen nach der Operation verlor ich schließlich insgesamt 30 Kilo. Wenn man näher heranzoomt, kann man sehen, wie der obere Rand meines ersten Stomabeutels über die Bettlaken hinausragt", schreibt er.

In seinem Beitrag zeigt er auch die Wunde, die nach der OP auf seinem Bauch übrig geblieben ist, nachdem Teile seines Verdauungstrakts wieder miteinander verbunden wurden. Dabei fällt auf, dass auch seine Haut von der Krankheit angegriffen wurde. Sein Hautbild verschlechterte sich zunehmend, sein Gesicht war rot und von Pusteln übersät. "Meine Haut, ein Immunorgan, war von so gut wie jeder bekannten Erkrankung betroffen, meist in Kombination", erklärt er. Die ersten dramatischen Symptome erlebte er bereits 2016: An einem Filmset in North Carolina brach er zusammen, sein Darm war durchgebrochen. In seinen Memoiren "Bloodlines" schreibt er, sein gesamter Dickdarm sei vereitert gewesen und habe kurz vor dem Platzen gestanden.

Damals war Joe noch mit seiner heutigen Ex-Frau Sofia Vergara (54) verheiratet. Über sie schreibt er in seinem Buch, sie habe die "brutale, aber lebensrettende Entscheidung" getroffen, seinen Dickdarm entfernen zu lassen. Über das, was die Schauspielerin damals durchmachte, heißt es in dem von The Hollywood Reporter veröffentlichten Auszug: "Sie hatte gerade gesehen, wie ich starb und durch das Wunder der modernen Medizin wieder ins Leben zurückkehrte. Ich glaube, während meiner Krankheit hatte ein Teil von ihr begonnen, sich an den traumatischen Gedanken zu gewöhnen, ihr Leben ohne mich zu führen." 2023 gaben die beiden bekannt, sich voneinander getrennt zu haben. Ein Jahr später folgte dann die offizielle Scheidung.

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Instagram / joemanganiello Joe Manganiello nach einer OP, 2026

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Instagram / joemanganiello Joe Manganiello zeigt die Auswirkung seiner Krankheit auf sein Hautbild

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Getty Images Joe Manganiello und Sofía Vergara im März 2023