Nach Scheidung herrscht Funkstille bei Sofia Vergara und Joe

Zwischen Joe Manganiello (49) und seiner Ex-Frau Sofia Vergara (54) gibt es offenbar keinerlei Austausch mehr. Das offenbarte der Schauspieler jetzt überraschend offen in Andy Cohens (58) SiriusXM-Sendung "Radio Andy". Auf die Frage, wie sein heutiges Verhältnis zu seiner Ex nach der Scheidung aussehe, antwortete Joe knapp: "Ich habe seitdem nicht mehr mit ihr gesprochen." Joe und Sofia hatten 2015 nach rund einem Jahr Beziehung geheiratet. 2023 folgte die Trennung. Anfang 2024 wurde ihre Scheidung abgeschlossen. Der Kontakt zwischen den beiden soll damit schon seit rund zwei Jahren abgebrochen sein.

Besonders schwer fällt Joe offenbar der Blick zurück auf den Anfang ihrer Liebe. Ab und zu stoße er noch auf alte Aufnahmen, die die beiden voller Zuversicht zeigen. "Manchmal sehe ich Bilder von uns beiden, als wir gerade zusammengekommen waren, und es ist herzzerreißend, wenn man diese zwei Menschen sieht, die ihr Leben noch vor sich haben. Aber wir wussten damals nicht, was vor uns lag", schilderte er in der Sendung. Anlass für das offene Gespräch mit Andy sind Joes Memoiren "Bloodlines", die vor Kurzem erschienen sind und seine frühere Ehe erneut ins öffentliche Interesse rücken. Dass er das Buch nur geschrieben habe, um das Beziehungsende aufzuarbeiten, wies der Schauspieler zurück. "Dieses Buch erzählt meine Geschichte auf eine Weise, bei der ich versucht habe, so respektvoll wie möglich zu sein", betonte er im Gespräch. Einzelne Passagen würden allerdings aus dem Zusammenhang gerissen und wirkten dadurch weniger respektvoll. Im Mittelpunkt stehe jedoch klar sein langer Kampf mit ungeklärten gesundheitlichen Beschwerden und Autoimmunproblemen. Mit seinen Schilderungen wolle der Schauspieler Betroffenen sowie deren Angehörigen helfen, die aus Scham oder Überforderung nicht über ihre Situation sprechen.

In "Bloodlines" beschreibt Joe die Erkrankung als siebenjährigen Kampf ohne eindeutige Diagnose. Seine Symptome hätten kurz nach der Hochzeit im Jahr 2015 begonnen und sein Selbstbild stark belastet. "Ich fühlte mich schuldig, ich fühlte mich wie eine Belastung", erinnerte er sich. Die Belastung durch die Krankheit sei zeitweise so groß gewesen, dass Joe Suizidgedanken gehabt und deshalb seine Waffe abgegeben habe. Einen neuen Lebensinhalt habe ihm 2019 die Adoption der Chihuahua-Hündin Bubbles gegeben. Fortan kümmerte er sich um das Tier. Gegen Sofia erhebt Joe in seinem Buch harte Vorwürfe. Nach seiner Darstellung fehlte es ihm während seines Kampfes gegen die Erkrankung an emotionaler Nähe und Unterstützung durch seine damalige Frau. Die Schauspielerin hat sich bislang nicht öffentlich zu Joes Schilderungen geäußert.

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Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2020

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Getty Images Joe Manganiello, Filmschauspieler

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IMAGO / ZUMA Press Wire Sofía Vergara, Schauspielerin

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