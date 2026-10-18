Joe Manganiello glaubte an Voodoo-Fluch von Sofías Ex

In seinen jetzt erschienenen Memoiren "Bloodlines" packt Joe Manganiello (49) über die wohl kurioseste Episode seiner Ehe mit Sofía Vergara aus. Wie Page Six aus dem Buch zitiert, litt der Schauspieler damals an einer mysteriösen Erkrankung, für die die Ärzte keine Erklärung finden konnten. Daraufhin schaltete das Paar einen auf Kuba lebenden Schamanen ein, der schon am Telefon eine erstaunliche Diagnose gestellt habe. Ohne zuvor Informationen erhalten zu haben, habe der Mann gewusst, dass Joe krank sei und dass etwas mit seinem Darm nicht stimme. Das waren Details, die laut Joe nicht einmal alle engen Familienmitglieder kannten. Dann folgte die eigentliche Warnung. "Jemand aus deiner Vergangenheit liebt dich noch immer. Er hat deinen Ehemann mit einem Voodoo-Fluch belegt. Er hat es in New Orleans getan", soll der Schamane zu Sofía gesagt haben.

Für den Schauspieler gab es nur einen Verdächtigen, und zwar den Mann, mit dem seine Frau unmittelbar vor ihm zusammen gewesen war. Gemeint war Sofías Ex-Verlobter Nick Loeb (51), der zuvor in New Orleans gelebt hatte. Einen Beweis dafür, dass Nick tatsächlich etwas mit einem angeblichen Fluch zu tun hatte, gibt es allerdings nicht. Joe selbst beschreibt in seinem Buch, wie sehr er von der Situation überfordert war: "Ich sah Sofía an und versuchte zu begreifen, wie zum Teufel dieser Typ all das wissen konnte. Nichts davon war in der Presse erwähnt worden. Niemand wusste davon." Angst, Wut und Unglauben hätten sich in ihm vermischt. Zwar sei ihm durchaus bewusst gewesen, wie abwegig seine Überlegungen klangen – doch die Verbindung nach New Orleans erschien ihm immer schlüssiger.

Auch gegen Sofía erhob Joe in "Bloodlines" heftige Anschuldigungen. Wie das Magazin People kürzlich aus Auszügen zitierte, habe sich die Ehe für ihn während seines jahrelangen Gesundheitskampfs "vollkommen frei von jeglicher Emotionalität" angefühlt. Besonders bitter: Joe schreibt, er habe sich in dieser Zeit eine Umarmung von Sofía gewünscht, sie habe das aber verweigert.

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Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2019

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Getty Images Joe Manganiello, Schauspieler

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Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2020