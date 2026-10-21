Drachen erklärt: Joe Manganiello zeigt riesiges Beintattoo

Joe Manganiello (49) gewährt einen tiefen Einblick in sein gewaltiges Drachen-Tattoo! In einer Reihe freizügiger Körperaufnahmen präsentiert der Schauspieler seinen Followern auf Instagram das aufwendige Motiv. Der rund 90 Zentimeter lange Drache erstreckt sich über Joes rechte Körperseite bis zu seinem rechten Bein. Doch die Tätowierung ist für den 49-Jährigen, der vor allem durch die Vampirserie True Blood bekannt wurde, viel mehr als auffälliger Körperschmuck. In seinem Beitrag erklärt er nicht nur die Bedeutung des Wesens, sondern macht auch den ernsten und sehr persönlichen Hintergrund öffentlich. Hinter dem Drachen steht seine siebenjährige Krankheitsgeschichte. Das Tattoo verdeckt Narben, die von mehreren Operationen stammen – und sollte Joe nach langen Schmerzen, zahllosen Untersuchungen und Eingriffen ein Stück Kontrolle über seinen eigenen Körper zurückgeben.

Wie schwer die Zeit für ihn war, hat Joe in seinem Buch "Bloodlines" festgehalten. Über Jahre litt der Hollywoodstar demnach unter heftigen Bauchschmerzen. Es folgten Operationen und Darmspiegelungen, schließlich wurde ihm ein Teil des Darms entfernt und ein Stomabeutel eingesetzt. Seinen damaligen inneren Kampf fasst Joe auf Instagram mit einem eindringlichen Bild zusammen: "Im vierten Kapitel setzte ich meinen Kampf mit der Krankheit damit gleich, dass mein Körper Ritter aussandte, um gegen einen (westlichen) Drachen zu kämpfen, den es gar nicht gab. Die Soldaten schlugen daraufhin überall in meinem Körper Löcher, weil sie keinen Feind finden konnten." Mit dieser Metapher beschreibt der Schauspieler, wie sein Körper aus seiner Sicht gegen einen vermeintlichen Gegner vorging. Die Spuren der medizinischen Eingriffe blieben jedoch sichtbar und wurden später zum Ausgangspunkt für die Idee hinter seinem ersten Tattoo.

Für sein allererstes Tattoo entschied sich der Darsteller dann ganz bewusst für einen östlichen Drachen. Dieser sollte nicht den vermeintlichen Feind darstellen, gegen den sein Körper zuvor angekämpft hatte, sondern für Joe selbst stehen. Den Gedanken hinter der Entscheidung erläutert der Magic Mike-Darsteller ebenfalls in seinem Instagram-Beitrag: "Die Idee, meine Operationsnarben mit meinem ersten Tattoo, einem drei Fuß langen Drachen entlang meiner rechten Seite, zu verdecken, war mein Versuch, das kleine bisschen Handlungsfreiheit zurückzugewinnen, das ich meiner Meinung nach noch hatte, und meinem Körper zu signalisieren, dass er aufhören sollte, den Drachen anzugreifen ... denn der (östliche) Drache war ich ..." Das Motiv steht für ihn damit sinnbildlich für Frieden mit dem eigenen Körper – nach Jahren, in denen dieser sich nach seiner eigenen Beschreibung selbst bekämpft hatte.

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Getty Images Joe Manganiello, Schauspieler

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Instagram / joemanganiello Joe Manganiellos Drachen-Tattoo

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Instagram / joemanganiello Joe Manganiello nach einer OP, 2026