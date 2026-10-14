König Haakon bekommt als Monarch seine eigene Briefmarke

König Haakon VIII. (53) ziert erstmals seit seiner Thronbesteigung als Monarch eine norwegische Briefmarke. Das neue Motiv ist seit Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, erhältlich und kann in ganz Norwegen zum Frankieren von Briefen genutzt werden. Herausgegeben wurde die Marke vom Post- und Logistikkonzern Posten Bring. Wie die norwegischen Medien VG und Nettavisen berichten, umfasst die Auflage 235.000 Exemplare – gut möglich also, dass der Monarch bald in ziemlich vielen Briefkästen landet. Der Wert der Marke liegt bei 28 norwegischen Kronen. Damit setzt die Post eine Tradition fort, die rund um Norwegens Monarchen seit Generationen gepflegt wird. Gestaltet wurde das Motiv von der Designerin Hanne Karlsrud Bye, die die Briefmarke gemeinsam mit Briefmarkendirektor Roar Toresen in stark vergrößerter Form präsentierte. Für den Royal ist es die erste eigene Ausgabe, seit er den Thron bestiegen hat.

Das Porträt auf der Marke stellte der norwegische Königshof zur Verfügung. Es entstand kurz vor Haakons erstem Staatsrat als König und damit an einem besonders einschneidenden Tag: In dieser Sitzung informierte er die Regierung offiziell über den Tod seines Vaters König Harald V. (†89), der am 28. August 2026 gestorben war. Im Anschluss übernahm Haakon den Thron. Auf der Aufnahme trägt er eine dunkle Uniform mit goldbesticktem Kragen und Ordensstern, sein Blick geht am Betrachter vorbei. Ergänzt wird das Motiv durch seinen Namen, den Schriftzug "Norge" und die Jahreszahl 2026. "Die erste Briefmarkenausgabe mit einem neuen König ist etwas ganz Besonderes. Die Briefmarke wird nicht nur auf Briefen in ganz Norwegen verwendet, sie ist auch ein kleines historisches Dokument und eine Erinnerung an den Beginn einer neuen Epoche", heißt es in einer Pressemitteilung von Posten Bring, über die VG und Nettavisen berichteten.

Die norwegische Briefmarkengeschichte reicht rund 170 Jahre zurück. Die allererste Marke des Landes erschien 1855 und zeigte das Reichswappen. Nur ein Jahr später war mit König Oscar I. erstmals ein Monarch abgebildet. Seitdem gehört die Königsfamilie zu den häufigsten Motiven der norwegischen Postgeschichte – Haakons neue Marke knüpft also unmittelbar an die Ausgaben seiner königlichen Vorfahren an. Den Rekord hält bislang Haakon VII., der ab 1907 während seiner Regentschaft sage und schreibe 65 Briefmarken zierte. Olav V. brachte es auf 57 Motive, Haakons Vater Harald V. auf 23. "Unsere Briefmarken sind kleine Zeitbilder, die Norwegens Geschichte erzählen. Wenn König Haakon VIII. nun Motiv seiner ersten Briefmarke als König ist, schreiben wir ein neues Kapitel in einer Tradition, die die norwegische Monarchie über Generationen begleitet hat", teilte Posten Bring laut VG und Nettavisen weiter mit.

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